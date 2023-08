Objatek: Polskie magazyny gazu są zapełnione w 95 proc.

Grupa Orlen rozpoczęła rozbudowę Podziemnego Magazynu Gazu w Wierzchowicach. Po jej zakończeniu na przełomie 2025 i 2026 roku pojemność instalacji wzrośnie o 60 proc. do 2,1 mld m3. W efekcie Wierzchowice będą dysponowały ok. połową krajowych zdolności magazynowych, które przekroczą 4,1 mld m3. Wartość inwestycji to 576 mln zł.

Większe bezpieczeństwo energetyczne

– Dzięki rozbudowie magazynu w Wierzchowicach, kosztem 576 mln zł, łączna pojemność krajowych magazynów gazu wzrośnie aż o 25 proc. i przekroczy 4,1 mld m3. Dysponując taką rezerwą, będziemy lepiej przygotowani na wypadek ewentualnych przerw w dostawach z zagranicy lub gwałtownego wzrostu zapotrzebowania w okresie ostrych mrozów. Tym samym rozbudowa magazynów wpisuje się w nasz strategiczny cel wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju. Zwiększamy nie tylko możliwość gromadzenia zapasów gazu, ale inwestujemy także we własne wydobycie w kraju i Norwegii, zawieramy kolejne kontrakty na zakup surowca i rozbudowujemy flotę statków do przewozu LNG – powiedział prezes Daniel Obajtek podczas konferencji prasowej.

W wyniku rozbudowy pojemność czynna PMG Wierzchowice, największego podziemnego magazynu gazu w Polsce, wzrośnie o 800 mln m3 z obecnych 1,3 mld m3 do 2,1 mld m3. Oznacza to zwiększenie możliwości krajowego systemu magazynowania o jedną czwartą. Z kolei o jedną trzecią – do 19,2 mln m3 na dobę – wzrośnie moc zatłaczania gazu do tej instalacji, a moc odbioru zostanie zwiększona o 66 proc. – do 24 mln m3 na dobę. Przełoży się to na większą elastyczność instalacji i możliwość szybkiego reagowania na zmieniającą się sytuację rynkową. Zakończenie inwestycji planowane jest na przełomie roku 2025 i 2026.

– Dzięki zapełnieniu magazynów gazu na poziomie 95 proc. jesteśmy w pełni przygotowani na nadchodzącą zimę – dodał prezes.

Inwestycja w Wierzchowicach

Podziemny Magazyn Gazu Wierzchowice to największy w Polsce obiekt tego typu wykorzystujący jako pojemność magazynową dawne złoże gazu ziemnego. Zlokalizowany jest w województwie dolnośląskim, na terenie gmin Milicz i Krośnice.

Realizacja inwestycji będzie polegała na wykonaniu trzech nowych odwiertów umożliwiających zatłaczanie i odbiór gazu z magazynów oraz instalacji sprężarek. Orlen właśnie rozpoczął wiercenie pierwszego otworu. Do prac zastosowano kroczące urządzenie marki Bentec, które umożliwia wykonanie kolejnych otworów bez konieczności demontażu i ponownego montażu, ponieważ wiertnia przemieszcza się samodzielnie pomiędzy kolejnymi lokalizacjami.

Trzema kluczowymi wykonawcami inwestycji są spółki z grupy kapitałowej Orlen. PGNiG Technologie jest głównym wykonawcą prowadzącym nadzór nad inwestycją. Gazoprojekt opracował projekt inwestycji, a Exalo Drilling wykona zaplanowane odwierty.

Grupa Orlen jest właścicielem 7 podziemnych magazynów gazu wysokometanowego, o łącznej pojemności ok. 3,3 mld m3. Pięć podziemnych magazynów gazu: Wierzchowice, Strachocina, Husów, Swarzów i Brzeźnica to magazyny złożowe zlokalizowane w sczerpanych złożach gazu ziemnego i ropy naftowej. Dwa, w Kosakowie i Mogilnie, to magazyny kawernowe zlokalizowane w kawernach solnych.

W 2022 r. łączne zużycie gazu ziemnego w Polsce wyniosło prawie 17 mld m3.

