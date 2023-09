PiS obiecuje program "dobry posiłek". Znamy jego koszty

Koszt programu pilotażowego dotyczącego poprawy jakości posiłków w szpitalach, przy założeniu, że wezmą w nim udział wszystkie placówki wyniesie od kilkuset milionów złotych do 1 mld zł rocznie, wynika z oceny skutków regulacji (OSR) do projektu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie programu pilotażowego w zakresie edukacji żywieniowej oraz poprawy jakości żywienia w szpitalach "Dobry posiłek w szpitalu".

Projekt trafił właśnie do konsultacji i uzgodnień.

"Łączna kwota przeznaczona na program pilotażowy w ujęciu rocznym przy założeniu, że weszłyby do niego wszystkie szpitale może sięgnąć kilkuset milionów złotych do około 1 mld zł" - podano w OSR.

Środki te pochodziłyby z budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia.

Projekt rozporządzenia określa warunki realizacji programu pilotażowego w zakresie poradnictwa dietetycznego oraz poprawy jakości żywienia w szpitalach.

PiS obiecuje "dobry posiłek"

Na początku września minister zdrowia Katarzyna Sójka zaprezentowała kolejny punkt programu wyborczego PiS, który zakłada poprawę jakości żywienia pacjentów w polskich szpitalach. – Zdrowie jest najważniejsze, dlatego znacząco zwiększyliśmy finansowanie ochrony zdrowia. Wprowadziliśmy cyfrowe recepty, poprawiamy dostępność opieki zdrowotnej. Ale zdrowie to także dobre wyżywienie w trakcie leczenie – mówiła polityk na nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych.

– Codzienność szpitali nie jest mi obca, szczególnie tych powiatowych. Pacjenci często nie są zadowoleni z jakości serwowanych tam posiłków. Musimy to zmienić – podkreśliła szefowa resortu zdrowia.

"Dobry Posiłek". Kolejna obietnica PiS przed wyborami

W ostatnich latach rząd wprowadził pilotażowy program dobrej diety dla pacjentów, który zdaniem minister przyniósł "znakomity efekt". – Dlatego nasz nowy program "Dobry Posiłek" wprowadzamy dla wszystkich pacjentów polskich szpitali. To nie tylko dostęp do smacznej, zdrowej diety, ale także możliwość porady dietetyka. Szpitale otrzymają na to dodatkowe środki, a NFZ zadba, żeby jakość żywienia była znacząco lepsza, pytając o opinie pacjentów – zapowiada Sójka.

Minister podkreśla, że "wysoki standard żywienia to szansa na szybszy powrót do zdrowia". – Tylko rząd Prawa i Sprawiedliwości zrealizuje ten ambitny projekt – przekonuje.

