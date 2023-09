"Dobry Posiłek" w szpitalach. Nowy punkt programu PiS

– Zdrowie jest najważniejsze, dlatego znacząco zwiększyliśmy finansowanie ochrony zdrowia. Wprowadziliśmy cyfrowe recepty, poprawiamy dostępność opieki zdrowotnej. Ale zdrowie to także dobre wyżywienie w trakcie leczenie – mówi minister zdrowia Katarzyna Sójka na nagraniu opublikowanym we wtorek w serwisie X (dawniej Twitter).

– Codzienność szpitali nie jest mi obca, szczególnie tych powiatowych. Pacjenci często nie są zadowoleni z jakości serwowanych tam posiłków. Musimy to zmienić – podkreśla szefowa resortu.

"Dobry Posiłek". Kolejna obietnica PiS przed wyborami

Przypomina, że w ostatnich latach rząd wprowadził pilotażowy program dobrej diety dla pacjentów, który przyniósł "znakomity efekt". – Dlatego nasz nowy program "Dobry Posiłek" wprowadzamy dla wszystkich pacjentów polskich szpitali. To nie tylko dostęp do smacznej, zdrowej diety, ale także możliwość porady dietetyka. Szpitale otrzymają na to dodatkowe środki, a NFZ zadba, żeby jakość żywienia była znacząco lepsza, pytając o opinie pacjentów – zapowiada Sójka.

Minister podkreśla, że "wysoki standard żywienia to szansa na szybszy powrót do zdrowia". – Tylko rząd Prawa i Sprawiedliwości zrealizuje ten ambitny projekt – przekonuje.

Projekt "Przyjazne Osiedle". Co zakłada?

Prezes PiS Jarosław Kaczyński poinformował w niedzielę, że jego partia zakończyła prace nad nowym programem wyborczym. Poszczególne punkty programowe mają być ujawniane stopniowo, a pierwszy z nich poznaliśmy w poniedziałek. Chodzi o projekt "Przyjazne Osiedle", który zakłada modernizację i rewitalizację osiedli oraz bloków z tzw. wielkiej płyty.

– Na osiedlach z wielkiej płyty mieszka ponad 8 mln Polaków. Cała Polska powinna być przyjazna dla ludzi. Nie chcemy lepszych i gorszych dzielnic. Chcemy, aby mieszkańcy tych osiedli mieli jak najlepszy standard życia i mieszkania. Nie chcieliśmy podziału na Polskę A i Polskę B. I sporo tu zrobiliśmy. Teraz chcemy jak najwyższego poziomu życia dla ludzi mieszkających w osiedlach z wielkiej płyty. Nasz program musi oznaczać przełom dla mieszkańców tych osiedli – stwierdził premier Mateusz Morawiecki.



