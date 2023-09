"Przyjazne Osiedle". PiS przedstawia program wyborczy

Prawo i Sprawiedliwość zakończyło prace nad nowym programem wyborczym – poinformował w niedzielę prezes partii Jarosław Kaczyński. Poszczególne punkty programowe mają być ujawniane stopniowo, a pierwszy z nich poznaliśmy już w poniedziałek.

"Rozpoczynamy ofensywę programową, czyli przedstawianie nowych konkretów na kolejną kadencję. Pierwszy konkret PiS: wielki program »Przyjazne Osiedle« – modernizacja i rewitalizacja osiedli oraz bloków z tzw. wielkiej płyty" – czytamy we wpisie na oficjalnym profilu PiS na portalu społecznościowym X.

"Konkret PiS"

– Na osiedlach z wielkiej płyty mieszka ponad 8 mln Polaków. Cała Polska powinna być przyjazna dla ludzi. Nie chcemy lepszych i gorszych dzielnic. Chcemy, aby mieszkańcy tych osiedli mieli jak najlepszy standard życia i mieszkania. Nie chcieliśmy podziału na Polskę A i Polskę B. I sporo tu zrobiliśmy. Teraz chcemy jak najwyższego poziomu życia dla ludzi mieszkających w osiedlach z wielkiej płyty. Nasz program musi oznaczać przełom dla mieszkańców tych osiedli – mówił na nagraniu premier Mateusz Morawiecki.

Jak przekazał szef rządu, chodzi o: rewitalizację osiedli, nową termoizolację bloków, nowoczesne windy oraz nowe parki i miejsca odpoczynku dla rodzin. – Koniec z dziadostwem! (...) Tylko rząd Prawa i Sprawiedliwości zrealizuje tak ambitny projekt! – stwierdził polityk.

Do sprawy odniósł się także minister edukacji i nauki. "W tysiącach bloków w dużych miastach i małych miasteczkach mieszkają miliony Polaków. Wszyscy oni mają prawo do pięknej i nowoczesnej infrastruktury osiedlowej, solidnie docieplonych mieszkań, ale nade wszystko do nowoczesnych wind, które bardzo ułatwią im codzienne funkcjonowanie. To wszystko już niebawem stanie się faktem. Potrzeba tylko zwycięstwa Prawa i Sprawiedliwości w nadchodzących wyborach" – skomentował Przemysław Czarnek.

