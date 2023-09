Polityczne "sufity". Znamy wyniki najnowszego sondażu

Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) zapytał respondentów o skłonność zagłosowania na każde z polskich ugrupowań politycznych, określając szanse na oddanie głosu w skali 1-5, gdzie "1" to "nie ma szans", a "5" – "bardzo duża szansa".

Dane opublikowane w poniedziałek, 4 września przez portal Onet.pl pochodzą ze zrealizowanego przez IBRiS projektu pt. "Wyborczy portret Polaków". Badanie zostało przeprowadzone w okresie czerwiec – lipiec 2023 r. na ogólnopolskiej próbie 1,6 tys. osób metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CAWI i CATI).

"Sufity" poparcia. Najnowszy sondaż

Z sondażu wynika, że największym potencjałem wyborczym dysponuje Prawo i Sprawiedliwość – 32,2 proc. poparcia (odpowiedzi 4 i 5). Ponadto, 8,3 proc. badanych ma do PiS neutralny stosunek (odpowiedź 3). Oznacza to, że całkowity tzw. zasięg partii Jarosława Kaczyńskiego to 40,5 proc.

Na Koalicję Obywatelską skłonne jest zagłosować 31,4 proc. uczestników badania, a neutralny stosunek do ugrupowania Donalda Tuska ma 17,6 proc. ankietowanych. Tzw. sufit wyborczy KO wynosi zatem aż 49 proc.

Możliwość oddania głosu na Lewicę zadeklarowało 21 proc. respondentów, zaś neutralny stosunek – 20,2 proc. "Sufit" poparcia to więc 41,2 proc.

Głos na Konfederację jest z kolei rozważany przez 17,7 proc. badanych. Dodatkowo, 18,2 proc. uczestników sondażu ma do tej formacji politycznej neutralny stosunek. Całkowity zasięg partii wynosi 35,9 proc. poparcia.

Najmniejszym potencjałem wyborczym dysponuje obecnie Trzecia Droga (sojusz Polskiego Stronnictwa Ludowego – Koalicji Polskiej z Polską 2050 Szymona Hołowni) – 15,8 proc., "sufit" poparcia na poziomie 35,1 proc.

