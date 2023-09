PiS zaprezentowało spot wyborczy. "Dobry rząd to spełnione obietnice"

Spot ma być wstępem do prezentacji nowego programu partii, który w całości zostanie przedstawiony na konwencji 9 września. Wcześniej poszczególne punkty będą prezentowane od poniedziałku.

Spot PiS: Spełnione obietnice

W trwającym minutę spocie widzimy liczne migawki koncentrujące się w głównej mierze na ujęciu wsi, ale pokazane zostały także góry, autostrady, wiatraki, dzieci, Warszawa czy urywki z konwencji PiS. Mówcą jest lider Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński.

– My nie prowadzimy kampanii przeciwko nikomu, Jakie mamy motywacje: zmienić Polskę na lepsze. Nasza polityka wiedzie na tory, które prowadzą do sukcesów całego społeczeństwa, sukcesu narodu. Naszym dążeniem i wielką nadzieją jest to, by polska wieś i polskie miasto, żyło na tym samym poziomie, żebyśmy wszyscy mogli powiedzieć: jesteśmy we wspólnocie, która zapewnia każdemu równe szanse – mówi w spocie Kaczyński.

– Nie zgadzamy się na to, żeby Polska była półkolonialnym krajem taniej siły roboczej. Wyrwaliśmy Polskę z objęć imposybilizmu, tej najgorszej choroby. zawsze byliśmy wiarygodni, potwierdziliśmy to – podsumowuje prezes PiS.

"Jedynki" PiS

W czwartek 31 sierpnia swoje Prawo i Sprawiedliwość zaprezentowało swoje "jedynki" na wybory. Nazwiska ogłosił na specjalnie zorganizowanej w tym celu Jarosław Kaczyński. Z kolei w sobotę liderzy poszczególnych list przedstawili pełne listy w swoich okręgach.

Zgodnie z doniesieniami Jarosław Kaczyński będzie startował z okręgu w województwie świętokrzyskim, a premier Morawiecki otworzy listę w Katowicach. Sztabowcy PiS argumentują, że z wyliczeń wyszło, że start lidera PiS w Kielcach przełoży się na większą ogólną liczbę mandatów dla partii, niż gdyby startował w Warszawie, gdzie dominuje elektorat Platformy Obywatelskiej.

W Warszawie o mandat z pierwszego miejsca powalczy minister kultury Piotr Gliński, a w okręgu podwarszawskim (tzw. obwarzanek) szef MON Mariusz Błaszczak.

Zbigniew Ziobro wystartuje z pierwszego miejsca w Rzeszowie, Jacek Sasin w Białymstoku, Przemysław Czarnek w Lublinie, a Ryszard Terlecki w Nowym Sączu.

