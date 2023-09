Autostrada A1 od września bezpłatna. Premier: Dotrzymaliśmy słowa

Szef rządu poinformował o bezpłatnej autostradzie A1 na platformie X (dawniej Twitter). – Dotrzymaliśmy słowa i zgodnie z naszymi zapowiedziami od teraz, od początku września, autostrada A1 jest bezpłatna. Szerokiej drogi! – mówi na krótkim nagraniu szef rządu.

Wcześniej autostrada prywatna A1 Gdańsk-Toruń była zwolniona z opłat tylko w okresie wakacyjnym. Kierowcy mogli podróżować nią bezpłatnie w każdy weekend – od piątku od 12:00 do poniedziałku do 12:00. Z kolei od 1 lipca 2023 r. nie trzeba płacić za przejazd na autostradzie A2 Konin - Stryków oraz A4 Wrocław - Sośnica za przejazd pojazdem o masie do 3,5 tony.

Zaufanie do premiera wzrosło

Premier Mateusz Morawiecki uzyskał niedawno 43 proc. zaufania Polaków w najnowszym badaniu CBOS. Prezes Rady Ministrów osiągnął taki wynik w 69. miesiącu urzędowania. Po ponad 2000 dniach w fotelu premiera zaufanie do Mateusza Morawieckiego jest zdecydowanie wyższe niż zaufanie do Donalda Tuska w takim samym okresie. W sierpniu 2013 roku Tuskowi ufało tylko 31 proc. badanych.

Zaufanie do szefa rządu jest najwyższe od czerwca 2022 roku i najwyższe ze wszystkich polityków Prawa i Sprawiedliwości. Lepszy wynik od premiera ma tylko prezydent Andrzej Duda (ufa mu 54 proc. respondentów, natomiast 35 nie ufa).

Zaufanie do Morawieckiego jest o 16 pkt proc. wyższe niż do Tuska, któremu ufa 27 proc. pytanych, a nie ufa dwa razy więcej (54 proc.). W odniesieniu do premiera CBOS odnotował najbardziej znaczące pozytywne zmiany w społecznym odbiorze w porównaniu z badaniem sprzed miesiąca: wzrost zaufania o 8 pkt proc. i spadek nieufności o 9 pkt proc.

Na trzecim miejscu znalazł się minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, wobec którego zaufanie wyraziło 39 proc. ankietowanych, a nieufność 34 proc. Wicepremier, prezes PiS Jarosław Kaczyński cieszy się zaufaniem 38 proc. respondentów.

