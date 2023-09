Ambitne plany Orlenu. Na początku 2024 r. chce mieć w Niemczech 100 stacji pod swoją marką

Procesowi wdrażania marki towarzyszy modernizacja obiektów, a także poszerzenie oferty. Niemcy są jednym z rynków, na których koncern planuje również intensywny rozwój sieci punktów ładowania aut elektrycznych - w ciągu najbliższych 2 lat liczba ładowarek ma tam wzrosnąć do ponad 430.

"Pod marką Orlen działają już wszystkie nasze stacje na Litwie, Węgrzech, Słowacji oraz niemal wszystkie w Czechach. Konsekwentnie przeprowadzamy rebranding na rynkach zagranicznych, tak by Orlen kojarzony był z szeroką ofertą najwyższej jakości usług. Dzięki temu możemy ujednolicać nasze działania marketingowe i operacyjne, co długofalowo przełoży się na wygenerowanie konkretnych synergii. Naszą ambicją jest, aby na początku 2024 roku około 100 stacji w Niemczech funkcjonowało już pod marką Orlen" - powiedział prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie.

Orlen szóstym operatorem stacji w Niemczech

Należąca do Grupy Orlen spółka Orlen Deutschland obsługuje aktualnie 606 stacji paliw działających pod markami Orlen i Star. Tym samym koncern plasuje się na 6. pozycji wśród największych operatorów stacji paliw w Niemczech. Ostatnią akwizycją, sfinalizowaną w czerwcu br., było przejęcie od OMV 17 samoobsługowych punktów tankowania w krajach związkowych: Bawarii (13 lokalizacji), Badenii-Wirtembergii (3) i Hesji (1)– przypomniano.

"Niemcy są jednym z rynków, na których Grupa Orlen planuje intensywny rozwój stacji i punktów ładowania. Do 2030 roku infrastruktura przeznaczona dla użytkowników aut elektrycznych, głównie w Polsce, Czechach i Niemczech, ma obejmować 10 tysięcy ładowarek. Tylko w najbliższych dwóch latach liczba stacji ładowania w Niemczech ma wzrosnąć do ponad 430" - czytamy dalej.

Strategia Orlenu

Zgodnie z przyjętymi założeniami do końca dekady wszystkie stacje Orlen będą działały pod wspólnym logo. Proces rebrandingu odbywa się zgodnie z rynkowymi uwarunkowaniami poszczególnych krajów, w których znajdują się stacje Koncernu. Pod logo Orlen działają wszystkie stacje na Słowacji, Litwie i Węgrzech. W przypadku rynku czeskiego - do końca roku blisko 90% stacji działających dotychczas pod marką Benzina rozpocznie funkcjonowanie pod marką Orlen.

Strategia Orlen 2030 zakłada również rozwój sieci do co najmniej 3,5 tysiąca stacji. Udział obiektów zagranicznych w całej sieci ma wzrosnąć do 45 proc. Na koniec drugiego kwartału 2023 r. liczba stacji paliw Orlen wynosiła 3 157, z czego 1 238 na rynkach zagranicznych. Po finalizacji transakcji i przejęciu austriackiej sieci Turmöl liczba stacji w sieci Orlen wzrośnie o 266, a koncern będzie prowadził sprzedaż detaliczną paliw na siedmiu rynkach europejskich.

