Orlen apeluje do kierowców. Chodzi o dostępność paliwa

We wtorek wieczorem biuro prasowe Orlenu zamieściło w mediach społecznościowych nagranie, w którym zapewnia o stabilności dostaw paliw na stacje oraz apeluje do kierowców o niekupowanie benzyny na zapas.

Orlen: Paliwa nie zabraknie

Jak stwierdził Adam Kasprzyk, dyrektor do spraw komunikacji korporacyjnej w Orlenie, dostawy paliw na stacje Orlen oraz do naszych klientów hurtowych, z którymi mamy zawarte umowy, przebiegają bez zakłóceń.

Kasprzyk podkreślił, że Orlen wielokrotnie stabilizował rynek, także w czasie wojny na Ukrainie. Kasprzyk wskazał, że zapewnienie stabilnej dostępności paliw w Polsce jest priorytetem koncernu.

– Przy wyłączeniu nieprzewidzianych wahań czy zdarzeń na rynku, na które koncern nie ma wpływu, scenariusz braku paliw bądź nagłego wzrostu cen nie zagraża Polsce (...) apelujemy o niekupowanie paliwa na zapas, tak by umożliwić normalną pracę siłom logistycznym obsługującym stacje na co dzień – powiedział Kasprzyk.

Jak podkreślił portal 300gospodarka.pl, Polska ma obecnie najtańsze paliwo w Europie, a średnia cena za litr benzyny wynosi 1,33 euro (stan na 21 września 2023 r.). Jednocześnie ceny oleju napędowego są drugie najtańsze w skali Europy.

Zyski koncernu

Pod koniec sierpnia Grupa Orlen zaprezentowała wyniki za II kwartał 2023 r. Zysk wyniósł w tym czasie 4 mld 544 mln zł, przy wyniku 3 mld 683 mln zł rok wcześniej. Oznacza to wzrost rok do roku o 0,9 mld zł. Wobec m.in. spadku marży paliwowej niewielki wpływ miał segment detaliczny. Sprzedaż na stacjach paliw w Polsce odpowiadała w tym roku za zaledwie 1 proc. zysku operacyjnego EBITDA LIFO.

Mniej korzystne dla koncernu jest porównanie do I kwartału – Grupa miała 74,6 mld zł przychodów w porównaniu do 110,3 mld zł w pierwszym kwartale. Oznacza to spadek o 32 proc. kwartał do kwartału. Zysk netto w pierwszym kwartale wyniósł 9,2 mld zł. W porównaniu kwartał do kwartału zysk netto spadł więc o 48 proc. Wyniki Orlenu oznaczają koniec trwającej od 2021 r. serii rosnących z kwartału na kwartał dochodów.

