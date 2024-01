Jest propozycja rządu Tuska dla chcących kupić mieszkanie

Zgodnie z założeniami programu, ze wsparcia przy zakupie mieszkania będą mogły skorzystać zarówno osoby nie pozostające w związkach, jak i rodziny oraz osoby tworzące związki partnerskie.

Program "Mieszkanie na start"

W przypadku singli możliwość otrzymania preferencyjnego kredytu ograniczono dla osób do 35. roku życia. W przypadku większych gospodarstw domowych nie zdecydowano się na wprowadzenie limitu wieku. Co ważne, z programu będą mogły skorzystać małżeństwa, ale także osoby pozostające w związku nieformalnym oraz dwoje singli.

Program wprowadza limity dochodowe. Dla singli jest to 10 tys. złotych. Dla gospodarstwa dwuosobowego -18 tys. złotych, 3-osobowego – 23 tys. zł, czteroosobowego – 28 tys. zł, a dla pięcioosobowego – 33 tys. zł. Obowiązywać będzie zasada "złotówka za złotówkę".

Preferencyjne oprocentowanie będzie wynosiło 1,5 proc. dla gospodarstw 1 i 2-osobowych. W przypadku gospodarstw 3-osobowych będzie to 1 proc., 4-osobowych – 0,5 proc.,, 5-osobowych – 0 proc.

Jak przekazał minister rozwoju i technologii, program ma ruszyć w połowie tego roku. Rząd zabezpieczył na ten cel 500 mln złotych. W tej chwili założenia programu będą konsultowane z bankami i organizacjami społecznymi.

Koniec "Bezpiecznego kredytu 2 proc."

Wcześniej Ministerstwo Rozwoju i Technologii poinformowało, że wyczerpała się ustawowa kwota na 2023 i 2024 rok w programie "Bezpieczny kredyt 2 proc.". MRiT nie zamierza kontynuować programu poprzedników.

"Do 21 grudnia 2023 r. podpisano ok. 55,8 tys. umów kredytowych. Oznacza to, że łączne środki na bezpieczny kredyt 2 proc. na lata 2023-2024 zostały wyczerpane i z początkiem nowego roku konieczne jest wstrzymanie przyjmowania nowych wniosków przez banki uczestniczące w programie. Wszystkie wnioski złożone do końca 2023 r. zostaną rozpatrzone" – przekazał resort.

