Plany rozwojowe Orlenu. Chce dysponować siecią 3,5 tys. stacji paliw w połowie roku

Dzięki przejęciom w Austrii, Niemczech, na Słowacji i Węgrzech, liczba zagranicznych stacji koncernu wzrosła w ciągu roku o prawie 1/3, do 1 514 obiektów. Obecnie Orlen finalizuje proces zakupu pakietu ponad 60 stacji na Węgrzech.

"Stworzyliśmy nowoczesny koncern, który w szybkim tempie umacnia pozycję w regionie. Już w tym roku zrealizujemy nasz strategiczny cel, jakim jest posiadanie sieci sprzedaży paliw liczącej 3,5 tys. stacji. Wykorzystując mocną pozycję Orlenu, doświadczenie w realizacji fuzji i przejęć oraz potencjał finansowy, w ostatnich 12 miesiącach powiększyliśmy liczbę naszych stacji o prawie 350 placówek, z czego ponad 330 to stacje za granicą. Teraz koncentrujemy się na tym, aby wszystkie nowo przejęte obiekty dostosować do wysokich standardów, które są wizytówką sieci Orlen. Będziemy również konsekwentnie wyposażać kolejne stacje w infrastrukturę do ładowania aut z napędem elektrycznym" – powiedział prezes Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie.

Rośnie liczba stacji Orlenu poza Polską

Orlen posiada obecnie poza Polską 1 514 stacji paliw – o 337 więcej niż na koniec 2022 roku. Największym rynkiem zagranicznym są dla koncernu Niemcy, gdzie sieć liczy 607 obiektów, działających pod markami Orlen i Star. Koncern jest w trakcie rebrandingu swoich stacji na niemieckim rynku, do końca lutego pod marką Orlen ma działać blisko 100 punktów. Koncern planuje również, że w ciągu najbliższych dwóch lat liczba jego stacji w Niemczech wyposażonych w infrastrukturę do ładowania samochodów elektrycznych wzrośnie do ponad 430, wynika z materiału.

Drugim największym rynkiem zagranicznym są Czechy, gdzie jest 436 stacji. Ponad 90% z nich działa pod marką Orlen. Również na czeskich stacjach paliw koncern sukcesywnie instaluje ładowarki do aut elektrycznych, których jest aktualnie 267. W 2023 roku Orlen uruchomił także dwie ogólnodostępne stacje wodorowe: w Pradze-Barrandov i Litvinovie.

Dzięki przejęciu 267 stacji sieci Turmöl w Austrii, Orlen stał się trzecim największym operatorem na rynku stacji paliw w tym kraju, z udziałem ok. 10 proc. W ramach transakcji przejęto również 110 punktów ładowania samochodów elektrycznych funkcjonujących pod marką Turmstrom.

Orlen przejmuje stacje na Węgrzech

Orlen posiada także 91 stacji na Słowacji, 83 stacje na Węgrzech oraz 30 na Litwie. Na Węgrzech z początkiem stycznia koncern rozpoczął proces przejęcia kolejnych 63 obiektów – ostatniej puli wynikającej z umowy z węgierskim MOL-em. Proces przejęcia i rebrandingu zakończy się pod koniec kwietnia, dzięki czemu Orlen będzie posiadał na Węgrzech ponad 140 stacji i będzie trzecią największą siecią detaliczną w tym kraju. Wraz z przejęciem ostatniego obiektu na węgierskim rynku, liczba stacji koncernu przekroczy 3 500 – 1 572 za granicą i 1 929 w Polsce. W ten sposób zostanie zrealizowany założony w strategii cel na 2030 rok, dotyczący rozwoju segmentu detalicznego.

Aktualnie sieć stacji Orlen liczy 3 442 obiekty w siedmiu krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Na ponad połowie z nich działa koncept kawowo-gastronomiczny Stop Cafe lub Star Connect (w Niemczech).

