Znaczny wzrost zasiłku pogrzebowego. Podano kwotę

Projekt ustawy w sprawie podwyższenia zasiłku pogrzebowego został skierowany do Centrum Legislacyjnego Rządu. Wiceminister rodziny Sebastian Gajewski mówił podczas spotkania z dziennikarzami, że świadczenie będzie waloryzowane w razie potrzeby – pisze portal Business Insider.

– Zasiłek pogrzebowy wzrośnie z 4 tys. zł do 7 tys. zł – powiedział Sebastian Gajewski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. – Pracujemy nad formułą jak podwyższyć zasiłek pogrzebowy, czy ma być to kwota bezwzględna, czy wskazana przez podstawę do jej ustalenia, czy będziemy waloryzować zasiłek, czy zastosujemy inne rozwiązania. Ja jestem zwolennikiem rozwiązań proceduralnie prostych, w których mamy kwotę zasiłku pogrzebowego – zapewniał wiceminister Gajewski.

Szefowa resortu rodziny Agnieszka Dziemianowicz-Bąk dodała: – Chcemy, by zasiłek pogrzebowy był procedowany jako projekt rządowy. Środki na ten cel zostały zabezpieczone w budżecie.

Zasady przyznawania zasiłku pogrzebowego

Zasiłek przysługuje: członkowi rodziny, pracodawcy, domowi pomocy społecznej, gminie, powiatowi, osobie prawnej kościoła lub związku wyznaniowego, osobie obcej, jeżeli pokryli koszty pogrzebu.

Jak podaje ZUS, zasiłek pogrzebowy przysługuje: członkowi rodziny – 4000 zł, niezależnie od kwoty poniesionych kosztów pogrzebu; osobie obcej lub pracodawcy, domowi pomocy społecznej, gminie, powiatowi, osobie prawnej kościoła lub związku wyznaniowego do wysokości poniesionych kosztów, ale nie więcej niż 4000 zł.

W razie poniesienia kosztów pogrzebu przez więcej niż jedną osobę lub podmiot, zasiłek pogrzebowy ulega podziałowi między te osoby lub podmioty – proporcjonalnie do poniesionych kosztów pogrzebu.

