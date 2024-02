Wymiana kadrowa w spółkach. Odwołano prezesa Enei

Ponadto odwołano członka zarządu ds. handlowych Jakuba Kowaleczko oraz członka zarządu ds. korporacyjnych Dariusza Szymczaka. Jednocześnie rada delegowała członka RN Monikę Starecką do czasowego wykonywania czynności prezesa zarządu Enei na okres maksymalnie trzech miesięcy.

Podstawą działania grupy kapitałowej Enea jest wydobycie węgla kamiennego oraz wytwarzanie, dystrybucja i handel energią elektryczną. Sieć dystrybucyjna grupy, zlokalizowana w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce, obejmuje 20 proc. powierzchni kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.; wchodzi w skład indeksu mWIG40.

Grupa Enea to spółka giełdowa z ponad 52-proc. udziałem Skarbu Państwa, zajmująca się m.in. wytwarzaniem i dystrybucją energii elektrycznej.

Zmiany w największym polskim banku. Członkowie rady nadzorczej odwołani

Wcześniej nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy PKO BP, największego polskiego banku, dokonało zmian w składzie rady nadzorczej. Podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia PKO BP wprowadzono zmiany w radzie nadzorczej spółki. Odwołano ośmiu członków. W składzie rady nadzorczej PKO Banku Polskiego zasiadało dotychczas 10 osób – poinformowało TVN24.

W drodze głosowania odwołani zostali: Robert Pietryszyn (przewodniczący rady nadzorczej), Maciej Łopiński, Wojciech Jasiński, Dominik Kaczmarski, Mariusz Andrzejewski, Rafał Kos, Tomasz Kuczur i Bogdan Szafrański. W radzie pozostali Agnieszka Winnik-Kalemba oraz Andrzej Kisielewicz.

Podczas walnego zgromadzenia zdecydowano również o zwiększeniu składu rady nadzorczej do 11 osób.

Zmiany w PKO Banku Polskim

Prezesem PKO BP jest obecnie Dariusz Szwed. Na razie nie dojdzie do zmiany w fotelu prezesa PKO Banku Polskiego. Wszystko przez zapisy w statucie spółki, które chronią zarząd przed natychmiastowymi ruchami kadrowymi. Art. 14 statutu mówi, że do zmian może dojść "nie wcześniej niż w terminie siedmiu dni od dnia pierwszego posiedzenia rady nadzorczej". Zarząd nie zostanie więc odwołany przynajmniej do 9 lutego.

Czytaj też:

Obajtek odwołany ze stanowiska prezesa OrlenuCzytaj też:

Zmiany personalne w zarządzie Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych