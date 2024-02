Wiceminister klimatu: Będą nowe opłaty dla posiadaczy aut spalinowych

Jeden z kamieni milowych KPO przewiduje wprowadzenie opłaty rejestracyjnej i podatku od własności pojazdów spalinowych zgodnie z zasadą "zanieczyszczający płaci". W rozmowie z "Rzeczpospolitą" polityka zapytano, "kiedy ministerstwo planuje rozpocząć nad nimi prace i czy są już rozważane konkretne scenariusze?".

"Pracujemy nad tym. Trwają rozmowy z ministerstwami, ale za wcześnie, by mówić o szczegółach. To, co ja chciałbym zrobić, to zaproponować rozwiązania najbardziej neutralne dla obywateli z finansowego punktu widzenia" – wskazał Bolesta.

Pytany, kiedy wejdą w życie mówi, że opłata rejestracyjna w pierwszym kwartale 2025 r., a podatek od posiadania w 2026 r.

Im większe auto, tym większa opłata

"Czy konstrukcja opłaty i podatku byłaby oparta o normy Euro czy CO2?" – pyta "Rz". "Można i tak, i tak. Będę proponował dodanie jeszcze jednego elementu, mianowicie wagi. Problem z dużymi SUV-ami narasta, SUV-izacja motoryzacji to bardzo złe zjawisko. Jeśli będzie można zmusić właścicieli tych samochodów do wzięcia, przynajmniej finansowo, większej odpowiedzialności za zajmowanie większej przestrzeni, to skłaniałbym się do tego, by to zrobić" – mówi wiceszef MKiŚ.

"W Paryżu właśnie wprowadzono wysokie opłaty za parkowanie dużych SUV-ów, a podobne rozwiązania rozważają już inne europejskie stolice. Czy u nas może być podobnie?" – pada pytanie, a polityk nie wyklucza takiej możliwości. "Tak, to się może pojawić. Musimy patrzeć na to, co dzieje się na świecie, i brać te najlepsze praktyki. Tu puchnięcie samochodów jest niekorzystnym trendem z punktu widzenia bezpieczeństwa oraz środowiska" – stwierdza Krzysztof Bolesta.

Wiceminister zabrał też głos w kwestii napływu do Polski starych zagranicznych aut. "Jesteśmy częścią jednolitego unijnego rynku i jakiekolwiek ograniczenia swobodnego przepływu towarów są automatycznie atakowane. Na razie nie ma planu, jak tym problemem się zająć. Ale być może w trakcie prac, np. nad podatkiem od posiadania auta czy opłatą rejestracyjną, pojawi się jakiś pomysł, który pozwoli zgrabnie go rozwiązać" – wskazuje.

Czytaj też:

Rząd wprowadzi nowy podatek? Możliwe już od 2025 r.Czytaj też:

W szponach klimatycznych wariatów