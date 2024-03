Przełom w sprawie portu w Elblągu. "Koniec konfliktu"

Szef resortu infrastruktury Dariusz Klimczak zapowiedział, że rząd sfinansuje powstanie toru wodnego przed portem w Elblągu. Jeszcze w tym roku rozpoczną się prace pogłębiarskie. Natomiast prace dotyczące dokumentacji koncepcyjnej już trwają. Minister zlecił w piątek Urzędowi Morskiemu w Gdyni wykonanie szeregu czynności, by powstała niezbędna infrastruktura doprowadzająca drogę wodną i statki morskie do Elbląga.

– Finalizujemy prace dotyczące zmiany programu wieloletniego, tak aby rząd przeznaczył kolejne 30 mln zł na to, by powstał tor wodny zapewniający funkcjonalność temu portowi – przekazał Klimczak. Do przeprowadzenia projektu konieczna będzie współpraca rządu, samorządu i władz portu.

"Koniec konfliktu rządu z samorządem"

– Dziś kończy się konflikt rządu z samorządem w Elblągu. Dotychczas inwestycja polegająca na przekopie Mierzei Wiślanej nie miała sensu bez tego ostatniego etapu, bez porozumienia z samorządem, bez porozumienia z portem w Elblągu, który może w funkcjonalny sposób zapewnić obsługę gospodarczą temu miejscu – powiedział minister infrastruktury.

Tor wodny połączy Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską. Inwestycja jest jednym z ostatnich etapów inwestycji związanej z budową kanału żeglugowego i przekopem Mierzei Wiślanej. Chodzi o pogłębienie toru na odcinku 900 metrów. – Cel jest taki, by za półtora roku wpłynął tu statek morski. To miejsce ma być funkcjonalne pod względem gospodarczym. To miejsce ma służyć przedsiębiorcom – wskazał Dariusz Klimczak.

Spór o port w Elblągu

Spór o to, kto ma sfinansować pogłębienie toru wodnego łączącego kanał żeglugowy na Mierzei Wiślanej z Elblągiem trwał od lat. Rząd PiS chciał wyłożyć 100 mln zł na modernizację miejskiego portu. W zamian Ministerstwo Aktywów Państwowych miało otrzymać 51 proc. udziałów w spółce. Władze Elbląga nie przystąpiły do negocjacji.

Przypomnijmy, że 17 września 2022 r. został otwarty kanał żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną. Kanał ma 1,3 km długości i 5 m głębokości. Inwestycja kosztowała ok. 880 mln zł.

Czytaj też:

Prof. Domański: Rząd Tuska nie ma żadnej strategicznej wizjiCzytaj też:

Śliwka: Elbląg musi być miastem portowym