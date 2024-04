Grupa DF International i Hyundai Engineering budują na Ukrainie "Chemiczny Park Przemysłowy"

Na Ukrainie planowana jest budowa pierwszej fabryki wodoru i amoniaku. Inwestycja oparta ma być na odnawialnych źródłach energii. Produkowane związki chemiczne mają zastosowanie przy produkcji nawozów. W celu realizacji umowy powołano grupę roboczą, która rozpocznie działanie w maju i mam mieć za zadanie opracowanie „mapy drogowej” największego projektu inwestycyjnego na zachodniej Ukrainie.

Ukraina stawia na Koreę Południową

Grupa DF International, austriacka grupa przemysłowa należąca do ukraińskiego przedsiębiorcy Dmytra Firtasza, podjęła decyzję o budowie chemicznego parku przemysłowego, wybierając za partnera Hyundai Engineering, działającą na całym świecie koreańską firmę inżynieryjną. Umowa o współpracy uruchamiająca ten projekt w ramach powojennej odbudowy Ukrainy została podpisana w Wiedniu, gdzie na stałe zamieszkuje Dmytro Firtasz, jeden z najbogatszych Ukraińców. Po stronie koreańskiej umowę dyrektor generalny Hyundai Engineering Hyeon-Sung Honga.

Południowokoreańska firma działa już w pięćdziesięciu krajach świata. Specjalizuje się w projektowaniu i budowie przedsiębiorstw przyjaznych środowisku oraz w energetyce jądrowej, logistyce, infrastrukturze energetycznej czy transporcie. Nowoczesne technologie posiadane przez Koreańczyków są niezwykle ważne dla Ukrainy, a ich zaangażowanie w odbudowę Ukrainy może stworzyć warunki do przełomu w rozwoju gospodarczym i technologicznym zniszczonego przez Rosjan kraju.

– Jestem przekonany, że podpisany dzisiaj dokument strategiczny ma kluczowe znaczenie dla przyszłej odbudowy Ukrainy. Projekt ten ma potencjał, aby podkreślić rolę ukraińskiej chemii i ukraińskiej gospodarki na przemysłowej mapie Unii Europejskiej. Firma, z którą rozpoczynamy współpracę, ma ogromne doświadczenie i wiedzę w zakresie projektowania i budowy obiektów przemysłowych. Nowy strategiczny sojusz biznesowy może zapewnić dobrą synergię. Jestem przekonany, że to duży ukraiński biznes poprowadzi powojenne ożywienie gospodarki kraju. Teraz już bardzo dobrze rozumiemy naszą rolę. We współpracy z Hyundaiem będziemy na czele budowania ukraińskiej chemii – powiedział Robert Shetler-Jones, dyrektor wykonawczy Grupy DF International GmbH.

Równie optymistycznie sprawę wspólnego projektu i inwestycji widzi strona południowokoreańska. –Nasze kraje mają bardzo podobne doświadczenia. 70 lat temu w wyniku wojny zniszczona została koreańska gospodarka, a my ją odbudowaliśmy. Z naszego doświadczenia wiemy, że bardzo ważna jest budowa infrastruktury i obiektów przemysłowych. Dlatego wierzymy, że współpraca pomiędzy naszymi firmami ma znaczenie także symboliczne. Mamy nadzieję, że nasze praktyczne doświadczenie w projektowaniu i budowie dużych obiektów przemysłowych w Unii Europejskiej i Azji będzie przydatne na Ukrainie – podkreślił podczas ceremonii podpisania umowy ukraińsko-koreańskiej Hyeon-Sung Hong, dyrektor wykonawczy Hyundai Engineering Co., Ltd.

Wcześniej, 15 listopada 2023 roku, Grupa DF International GmbH i południowokoreańska Hyundai Engineering Co. Limited podpisały memorandum, które przewidywało współpracę poprzez tworzenie wspólnych projektów inwestycyjnych w zakresie produkcji nawozów, zarówno na Ukrainie, jak i poza nią. W szczególności plany obejmować miały wspólną realizację projektów budowy nowych i przebudowy istniejących zakładów chemicznych będących własnością Grupy.

Polski wątek przy Grupie DF

O Dmytro Firtaszu pisaliśmy niedawno przy okazji innej propozycji ukraińskiego oligarchy. Informowaliśmy, że w marcu ub. roku ukraiński biznesmen ogłosił ambitne plany utworzenia w Polsce spółki joint venture w celu importu skroplonego gazu ziemnego (LNG) z USA przez Polskę i dalej na Ukrainę. Gdyby polski rząd pozytywnie odniósł się do tych planów nasz kraj miałby szansę stać się międzynarodowym hubem gazowym.

„Firtasz niezmiennie widzi Polskę w roli międzynarodowego hubu dla LNG, czyli skroplonego gazu ziemnego oraz wierzy, że może zacząć pełnić tę rolę nawet w tym roku. Jeśli jego propozycja zostanie przyjęta przez obecne władze naszego kraju, Polska będzie pośredniczyć w dostawach gazu na Ukrainę ze Stanów Zjednoczonych. W jaki sposób? Pomysł Firtasza opiera się na propozycji, w której LNG byłoby transportowane drogą morską na specjalnie zaprojektowanych statkach do Polski z USA. Tutaj wykorzystana zostałaby infrastruktura w Polsce, po pewnej modernizacji i przekształceniu. Z Polski gaz popłynąłby istniejącą infrastrukturą gazociągową na Ukrainę i do innych krajów europejskich” – pisaliśmy o propozycji Dmytro Firtasza w marcu tego roku.

„Wszystko, co jest ważne teraz, aby wizja Firtasza stała się rzeczywistością, to zatwierdzenie porozumienia przez polski rząd” – mówił cytowany wyżej Shetler-Jones, dyrektor wykonawczy Grupy DF International GmbH.

W wyniku ataku Rosji na Ukrainę, Polska jako jeden z pierwszych krajów zaoferowała pomoc materialną naszemu wschodniemu sąsiadowi. Krytycy mówili wówczas o tym, że nasz kraj będzie jedynie pomagał, a nie zostanie szerzej uwzględniony na etapie wygrywania przetargów czy realizacji kluczowych projektów inwestycyjnych związanych z odbudową Ukrainy. Gdyby idea Polski, jako międzynarodowego hubu gazowego, stała się faktem, nasz kraj uzyskałby jednak zdecydowanie silniejszą pozycję w regionie i połączył energetycznie Stany Zjednoczone z Ukrainą, odnosząc korzyści przy okazji odbudowy zaatakowanego przez Rosjan kraju.