Polska podpisała umowę na nowe drony. "7 zestawów"

"Przed chwilą podpisana została umowa wykonawcza na dostawę dla Sił Zbrojnych RP 7 zestawów bezzałogowych systemów powietrznych klasy mini FlyEye wraz z pakietami: naprawczym, logistycznym i szkoleniowym" – poinformował na platformie X wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

"Jesteśmy świadomi zagrożeń dla bezpieczeństwa i dlatego konsekwentnie wzmacniamy nasze zdolności odstraszania i obrony" – podkreślił szef MON.

Kosiniak-Kamysz: Najlepszy sprzęt

W środę, 17 kwietnia w WB Electronics S.A. wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz oraz sekretarz stanu w MON Paweł Bejda uczestniczyli w podpisaniu pierwszej umowy wykonawczej na dostawy Bezzałogowych Systemów Powietrznych FlyEye.

"Dostawy bezzałogowców w najnowszych wersjach rozwojowych systemu zostaną zrealizowane do końca bieżącego roku. W listopadzie ub. r. Siły Zbrojne RP odebrały 5 zmodernizowanych zestawów, które na mocy umowy z grudnia 2022 r. producent unowocześnił do wersji FlyEye v 3.6. Usprawnienia dotyczyły modyfikacji systemów nawigacyjnych, wzmocnienia poziomu bezpieczeństwa oraz integracji BSP z Zautomatyzowanym Zestawem Kierowania Ogniem (ZZKO) TOPAZ" – podał w komunikacie resort obrony narodowej.

W ramach umowy polska firma WB Electronics z Ożarowa Mazowieckiego do końca roku dostarczy wojsku 28 dronów. W każdym zestawie będą się znajdować cztery drony wraz z niezbędnym wyposażeniem. Z dronów będą korzystać głównie Wojska Obrony Terytorialnej. We wrześniu 2023 r. Agencja Uzbrojenia zawarła umowę ramową z WB Electronics. Transakcja została sfinalizowana 17 kwietnia. W najbliższych latach do armii ma trafić łącznie 400 zestawów FlyEye, czyli 1600 dronów.

– Wojsko Polskie dostaje najlepszy sprzęt w wersji najnowocześniejszej, której nikt inny nie używa – podkreślił na konferencji prasowej Władysław Kosiniak-Kamysz. – Dziękuję wszystkim tym, którzy doprowadzili do podpisania tej umowy – podkreślił wicepremier.

