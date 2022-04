Morawiecki: Musimy mieć tak silną armię, żeby broniła nas na potencjalnym polu walki

Szef polskiego rządu wskazywał na potrzebę posiadania silnej armii. Wydarzenia na Ukrainie jeszcze dobitniej pokazały, że inwestycje w sprzęt dla wojska są niezbędną kategorią wydatków w budżecie państwa.

– Musimy mieć tak silną armię, żeby broniła nas na potencjalnym polu walki. Widzimy, co dzieje się na Ukrainie i dzisiaj cała Europa, zanurzona w marzeniu o pokoju, została wyrwana z geopolitycznej drzemki – powiedział premier.

– Budowa tak silnej armii, żeby wystarczająco odstraszała wroga to priorytet. Obrazy, które do nas docierają z Ukrainy, to są obrazy, których nigdy nie zapomnimy. To także musi wstrząsnąć sumieniami polityków w Europie – dodał Morawiecki.

Polski sprzęt na Ukrainie

Morawiecki wskazał, że ukraińska armia korzysta także z broni, która została wyprodukowana w Polsce.

– Mało kto wie o tym, że na Ukrainie walczy również różnego rodzaju sprzętu i broń defensywna produkowana w Polsce. To najlepsze połączenie polskiej myśli technologicznej ze zdobyczami technicznymi z całego świata – stwierdził.

Według premiera wojna na Ukrainie to "potężne zagrożenie geopolityczne", a taka sytuacja "przebudowuje cały system polityczny dzisiejszego świata". – Wojna nie tylko wprowadza do Polski inflację Putina, ale może doprowadzić do tego że normalny rozwój całej Europy może być zagrożony – powiedział szef polskiego rządu.

Morawiecki wskazał, że priorytetem jego rządu będzie zacieśnianie współpracy między polskimi producentami uzbrojenia a Wojskiem Polski.

– Zrobimy wszystko, żeby współpraca pomiędzy polskim systemem uzbrojenia, a armią była jak najbliższa, ponieważ budowa potencjału uzbrojenia to bardzo ważny temat – zadeklarował premier.

