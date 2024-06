"Nikt nie będzie wciskał kitu". Dziemianowicz-Bąk o zmianach w 800 plus

Komisja Europejska objęła procedurą nadmiernego deficytu Polskę i sześć innych krajów członkowskich, w tym m.in. Francję i Włochy. Oznacza to, że każdy z nich będzie musiał przedstawić plan działań naprawczych, które zamierza podjąć, by obniżyć deficyt.

Dziemianowicz-Bąk: Powiedziałabym Tuskowi, że trzeba zlikwidować Fundusz Kościelny

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk (Lewica) była pytana we wtorek w TVP Info, co zrobiłaby, gdyby premier Donald Tusk poprosił o likwidację jednego z programów: albo 800 plus, albo 13. i 14. emerytury.

– Co bym odpowiedziała? Fundusz Kościelny. (...) To nie jest tak, że musimy szukać oszczędności w kieszeni prawej albo lewej zwykłego Polaka. Możemy i trzeba racjonalnie podchodzić do wydatków, bo odziedziczyliśmy taki, a nie inny budżet i stan finansów publicznych po rządach PiS – argumentowała.

– Ale ja cały czas powtarzam: nie zaczyna się zaciskania pasa od najchudszych brzuchów. Najpierw trzeba mieć zabezpieczone potrzeby zwykłych Polek i Polaków, a szukać oszczędności tam, gdzie one są możliwe i racjonalne – dodała.

Czy będą zmiany w 800 plus? "Świadczenie warte utrzymania"

Pytana, czy będą zmiany w 800 plus, związane np. z wprowadzeniem kryterium dochodowego lub wypłaty świadczenia od drugiego dziecka, minister zaczęła mówić o podpisaniu przez prezydenta ustawy wprowadzającej program Aktywny Rodzic i "rozwijaniu tej opiekuńczej strony państwa, które jest nie tylko opieką, ale również inwestycją".

Zapytana wprost, czy 800 plus jest "nienaruszalne", szefowa resortu odpowiedziała, że ten program został "zwaloryzowany po rozpoczęciu rządów przez koalicję 15 października, po siedmiu latach braku podnoszenia świadczenia". – W mojej ocenie to świadczenie spełnia swoją funkcję w sensie wsparcia tych najbardziej potrzebujących, i nie tylko, rodzin – podkreśliła.

Jednocześnie zastrzegła, że 800 plus "nie spełniło i nikt nie będzie wciskał kitu, że pełni to funkcję prodemograficzną". – Natomiast poczucie bezpieczeństwa daje i w mojej ocenie jest warte utrzymania – powiedziała Dziemianowicz-Bąk.

