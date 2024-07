Złe wiadomości dla emerytów. Rząd Tuska podjął decyzję

W czerwcu Rada Ministrów zaproponowała na posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego, gdzie corocznie toczą się negocjacje, by emerytury i renty były waloryzowane o ustawowe minimum, czyli przynajmniej 6,78 proc. To dużo mniej niż w tym roku, gdy wzrost wyniósł 12,12 proc.

Podczas lipcowych konsultacji w RDS nie osiągnięto porozumienia w kwestii waloryzacji, mimo że strona związkowa naciskała na przyjęcie wyższego współczynnika waloryzacji. Jednak ani NSZZ "Solidarność", ani Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych i Forum Związków Zawodowych nie zdołały dojść do porozumienia ze stroną rządową.

W takim przypadku Rada Ministrów miała obowiązek określić w terminie 21 dni od dnia zakończenia negocjacji, w drodze rozporządzenia, jej wysokość.

Niska waloryzacja emerytur

Rząd podjął decyzję zgodną z wcześniejszymi zapowiedziami. Jak wskazano w wydanym rozporządzeniu, w przyszłym roku emerytury wzrosną o wskaźnik inflacji dla gospodarstw emerytów i rencistów i 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2024 r. Tak liczona waloryzacja wyniesie nie mniej niż 6,78 proc.

W praktyce będzie to oznaczało, że wysokość minimalnej emerytury w 2025 roku wyniesie 1901, 71 zł brutto (obecnie wynosi ona 1780,96 zł). Oznacza to wzrost o 120,75 zł brutto. Po odjęciu zaliczki na podatek dochodowy, do kieszeni emerytów trafi w przyszłym roku dodatkowe 110,89 zł.

Przyszłoroczna waloryzacja będzie najniższa od 2021 r. W tym roku wyniosła ona 12,12 proc. i miało to związek z wysoką inflacją.

Tylko jedna waloryzacja

Pod koniec czerwca wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Sebastian Gajewski przekazał, że najprawdopodobniej w tym roku nie będzie drugiej waloryzacji ren i emerytur. –Według wszelkich danych, które są w tej chwili dostępne, inflacja za pierwsze półrocze nie przekroczy 5 proc., w związku z czym, bez względu na to, czy do września uchwalimy ustawę w tej sprawie, czy nie, nie będzie potrzeby stosowania tego mechanizmu w tym roku – powiedział wiceminister.

