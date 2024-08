"Jesienna kroplówka". 10 mld złotych dla samorządów

– Do samorządów trafi dodatkowe 10 mld zł jeszcze w tym roku – zapowiedział minister finansów Andrzej Domański.

"Ważny krok w stronę reformy finansów JST [jednostki samorządu terytorialnego – przy. red.], odbudowy siły i sprawczości polskich samorządów. Pozytywna opinia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu podsumowuje miesiące ciężkiej pracy, za które serdecznie dziękuję. Równocześnie porozumieliśmy się ws. szeregu działań, które pomogą wyjść samorządom z problemów spowodowanych przez Polski Ład – między innymi jeszcze w tym roku do samorządów trafi dodatkowe 10 miliardów złotych" – napisał na platformie Facebook szef resortu finansów.

Na początku sierpnia wiceminister finansów Hanna Majszczyk poinformowała, że skierowanie dodatkowych środków dla jednostek samorządu terytorialnego może być rozważane w drugiej połowie tego roku. Jednocześnie podkreśliła, że w roku 2024 samorządy dysponują większą pulą środków niż w roku ubiegłym.

Jest zgoda ws. reformy systemu

Łączne wsparcie dla samorządów w tym roku wyniesie 17 mld zł. – Jest to dla nas niezwykle istotne, żeby finanse samorządów były silne, żeby polskie samorządy odzyskały swoją siłę i sprawczość, także w kontekście działań inwestycyjnych – mówił minister Andrzej Domański podczas posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Dokładnie o taką kwotę wsparcia wystąpiła strona samorządowa. Był to jeden z warunków pozytywnej opinii do projektu ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. – Prosimy, aby tzw. jesienna kroplówka w tym roku nie była niższa niż 10 mld zł. To jest kwota, która uratuje nas na tyle, że będziemy mogli zrównoważyć budżety – przekonywał w poniedziałek Marek Wójcik ze Związku Miast Polskich, cytowany przez Portal Samorządowy.

Korzyści dla samorządów z reformy to prawie 25 mld zł w 2025 r. – W 2026 r. dokonamy przeglądu funkcjonowania reformy finansowania samorządów, bazując na danych z roku 2025 – poinformował minister Domański.

