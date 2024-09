Volkswagen planuje zamknąć fabryki w Niemczech. Po raz pierwszy od 87 lat

Volkswagen AG rozważa bezprecedensowe zamknięcie fabryk w Niemczech, rozpoczynając rozgrywkę z potężnymi związkami zawodowymi, podczas gdy "najważniejszy przemysł w kraju walczy o swoją przyszłość" – podaje Bloomberg, powołując się na oświadczenie koncernu.

Agencja podkreśla, że zyski niemieckiej firmy gwałtownie spadają na tle przejścia na pojazdy elektryczne i spowolnienia wydatków konsumenckich.

Prezes Volkswagena niezadowolony. "Niemcy coraz bardziej pozostają w tyle"

Prezes Volkswagena Oliver Blume stwierdził, że Niemcy jako miejsce prowadzenia biznesu coraz bardziej pozostają w tyle pod względem konkurencyjności. Podkreślił, że sytuacja gospodarcza ponownie się pogorszyła.

– Otoczenie gospodarcze stało się jeszcze trudniejsze, a do Europy wkraczają nowi gracze. Niemcy jako lokalizacja biznesowa pozostają w tyle pod względem konkurencyjności – ocenił.

Firma zatrudnia obecnie 673 tys. osób. Zarząd planuje w nadchodzących latach zwolnić nawet 110 tys. pracowników.



Niemcy: Sprzedaż samochodów elektrycznych spada, spalinowych rośnie

Na początku sierpnia Volkswagen zmniejszył moce produkcyjne w niemieckich fabrykach, zapowiadając zmiany w harmonogramie produkcji akumulatorów do samochodów elektrycznych.

Sprzedaż elektryków w Niemczech, największym rynku samochodowym w Europie, spadła w lipcu br. o 37 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym, kontynuując trend ogólnego spadku popularności tej formy transportu. Jednocześnie sprzedaż samochodów z silnikiem spalinowym wzrosła w tym samym czasie o 7 proc.

Spadający popyt na pojazdy elektryczne osłabił także nastroje co do perspektyw biznesowych niemieckich producentów samochodów, do których oprócz VW należą także Grupa Mercedes-Benz i BMW.

