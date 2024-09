MF pomoże powodzianom kupić kasy fiskalne. Morawiecki: Ludzie potrzebują realnej pomocy

"Ruszyliśmy z projektem wsparcia zakupu kas fiskalnych przez przedsiębiorców, którzy przez powódź stracili możliwość prowadzenia biznesu. Wsparcie wyniesie do 2000 zł" – poinformował minister finansów Andrzej Domański.

Zapowiedź ta wywołała falę krytyki. "Ludzie stracili dorobek życia, potrzebują błyskawicznej, realnej pomocy. Tarcza antypowodziowa i środki na kontach ludzi powinny być uruchomione w 24 godziny, a im w głowie kasy fiskalne" – zauważa z oburzeniem były premier Mateusz Morawiecki.

Pomoc dla powodzian

Wśród rozwiązań dla powodzian MF przygotowało także zwolnienie z cła, któremu podlegają towary importowane przez organizacje państwowe lub uprawnione organizacje charytatywne lub dobroczynne: artykuły pierwszej potrzeby (np. artykuły żywnościowe, lekarstwa, odzież, pościel) przeznaczone do nieodpłatnej dystrybucji wśród osób potrzebujących; wszelkiego rodzaju towary przekazywane nieodpłatnie przez osoby lub organizacje spoza UE organizacjom państwowym lub uprawnionym organizacjom charytatywnym lub dobroczynnym, wykorzystywane do zbierania funduszy w trakcie zbiórek publicznych organizowanych na rzecz osób potrzebujących; wyposażenie i materiały biurowe przekazywane nieodpłatnie przez osoby lub organizacje spoza UE organizacjom charytatywnym lub dobroczynnym, które zostaną wykorzystywane jedynie na potrzeby ich funkcjonowania lub do realizacji celów charytatywnych lub dobroczynnych.

Z kolei zwolniony od podatku VAT został m.in. import: leków, odzieży, środków spożywczych, środków sanitarno-czyszczących i innych rzeczy służących zachowaniu lub ochronie zdrowia oraz artykułów o przeznaczeniu medycznym przywożonych przez organizacje charytatywne, przeznaczonych do nieodpłatnej dystrybucji wśród osób potrzebujących pomocy; towarów przesyłanych nieodpłatnie przez osoby lub podmioty spoza UE organizacjom charytatywnym wykorzystywanych do zbierania funduszy w trakcie zbiórek publicznych organizowanych na rzecz osób potrzebujących pomocy; wyposażenia i materiałów biurowych przesyłanych nieodpłatnie przez osoby lub podmioty spoza UE organizacjom charytatywnym, które są wykorzystywane jedynie do działalności charytatywnej lub realizacji pomocy humanitarnej.

