Morawiecki pojechał pomóc powodzianom. "Zbijanie tynków, wynoszenie sprzętów"

Powódź w Polsce trwa. W czasie piątkowego posiedzenia sztabu kryzysowego szefowa Wód Polskich Joanna Kopczyńska poinformowała o możliwych podtopieniach w województwie zachodniopomorskim, wymieniła sześć miejscowości. W nocy z czwartku na piątek fala powodziowa dotarła do Dolnego Brzegu (Dolnośląskie), stan wody na godzinę 8 wynosi 944 cm – przekazało IMGW.

W piątek szef MSWiA Tomasz Siemoniak poinformował, że na wniosek wojewody opolskiego podjął decyzję o wyznaczeniu dwóch nowych pełnomocników MSWiA w Głuchołazach i Lewinie Brzeskim. Wcześniej MSWiA na podobny ruch zdecydowało się już w przypadku Lądka-Zdroju i Stronia Śląskie – miejscowości również ciężko dotkniętych powodzią, gdzie zarządzanie objął Michał Kamieniecki, warmińsko-mazurski komendant wojewódzki PSP. W przypadku Guchołaz, chodzi o Arkadiusza Kuśmierskiego, zastępcę wojewódzkiego komendanta PSP w Opolu, a w przypadku Lewina Brzeskiego Dariusza Kulawinka, komendanta powiatowego PSP w Brzegu.

Morawiecki w Głuchołazach

Do Głuchołazów udał się m.in. były premier Mateusz Morawiecki, który pomaga poszkodowanym w powodzi i pracuje fizycznie. – Praca rąk ludzkich to pierwsza pomoc, której możemy udzielić. Zbijanie tynków w mieszkaniach, gdzie dostała się woda, wynoszenie sprzętów domowych, które niestety do niczego się nie nadają, by doprowadzić mieszkanie do jako takiego użytku. Widziałem takie obrazki podczas powodzi 27 lat temu we Wrocławiu podczas powodzi, gdy pracowałem ze znajomymi przez kilka tygodni, by pomóc ludziom wrócić do normalności – wyjaśniał w telewizji wpolsce24.pl

twitter

Zdjęcie Mateusza Morawieckiego skuwającego tynki zamieścił też Kamil Bortniczuk, poseł PiS i b. minister sportu. "Ciągle walczymy z dramatycznymi skutkami powodzi, która dotknęła Polskę. Całodniowa pomoc przy oczyszczaniu mieszkania Radka w Gluchołazach. Dołączył do nas także premier Mateusz Morawiecki. Chwilę później skuwaliśmy tynki. Próbujemy zrobić wszytko, by jak najszybciej mieszkańcy mogli wrócić do normalności" – napisał.

facebookCzytaj też:

Pracownicy Wód Polskich otrzymują groźby. "Cała masa telefonów"