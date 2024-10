Wprowadzenie ceny minimalnej na alkohol czy podwyżka akcyzy? Wiceminister finansów odpowiada

Wiceszef MF pytany był na antenie radia TOK FM, czy z punktu widzenia ministra finansów lepszym rozwiązaniem byłoby podnoszenie stawki akcyzy na alkohol czy wprowadzenie ceny minimalnej.

– Jeśli mamy do wyboru podnieść akcyzę albo wprowadzić cenę minimalną, żeby alkohol nie był taki tani, to z punktu widzenia ministra finansów oczywiście to pierwsze rozwiązanie jest zdecydowanie lepsze – powiedział Neneman.

Wiceminister finansów: Cena minimalna ma liczne plusy

Wiceszef resortu podkreślił, że cena minimalna alkoholu "ma liczne plusy" dla zdrowia publicznego, a także dla producentów, gdyż sprawia, że znika problem walki cenowej z konkurencją.

Odnosząc się natomiast do kwestii kompetencji ministra finansów, co do wprowadzenia takiej ceny minimalnej, Neneman zwrócił uwagę, że "minimalna cena nie byłaby de facto związana w żaden sposób z podatkiem, podatek by funkcjonował osobno, więc legislacyjnie chyba byłoby to bliżej ministerstwu zdrowia".

Akcyza na alkohol w górę?

– Akcyza byłaby, bo nie przesądzajmy (że takie rozwiązanie zostanie wprowadzone – red.), akcyza byłaby na tym poziomie, na którym jest przewidziana, natomiast oprócz tego byłaby regulacja, która by nie pozwalała sprzedawać taniej – doprecyzował wiceszef MF, pytany o zależność między akcyzą a ewentualną ceną minimalną alkoholu.

Dopytywany o dyskusję na ten temat na forum rządu odpowiedział, że nie wie, kiedy można oczekiwać jej wyników. Dodał jednocześnie, że "natężenie dyskusji – myślę – się zwiększa".

