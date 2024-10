800 plus do kosza? Gajewska: Nie spełnia celów demograficznych

W poniedziałek "Rzeczpospolita" ujawniła, że w jednym z rządowych dokumentów stwierdzono, iż program 800 plus nie spełnił swojego zadania i nie doprowadził do zwiększenia dzietności. Co gorsza, program nie przyczynił się do ograniczenia biedy w polskim społeczeństwie. Skrajne ubóstwo wzrosło w sposób dramatyczny. W 2022 r. poniżej minimum egzystencji żyło 1,7 mln Polaków. Na koniec 2023 r. było to już 2,5 mln osób. Redaktor naczelny dziennika Bogusław Chrabota uważa, że nadszedł czas na likwidację programu.

Co zrobią rządzący? – Jest dokładnie tak, jak mówiliśmy od samego początku, kiedy ten program powstał. Już wtedy podnosiliśmy, że nie spełni celów demograficznych – mówi Onetowi wiceminister rodziny Aleksandra Gajewska. – Sam transfer finansowy po prostu nie zaspokoi wszystkich potrzeb, które składają się na poczucie stabilizacji i bezpieczeństwa młodych ludzi, chcących zakładać rodzinę lub ją powiększyć. Efekt wpływający na liczbę urodzin był niestety bardzo krótkotrwały – stwierdza parlamentarzystka.

Gajewska: System świadczeń społecznych do przemyślenia

Gajewska przekonuje, że "aby pomóc w rozwijaniu się demografii, potrzeba międzyresortowej koordynacji szeregu programów społecznych". – A do tego potrzebna jest wiedza i zaangażowanie ekspertów. Właśnie się do tego przygotowujemy. Potrzebna jest odpowiedzialna strategia, aby spróbować odwrócić ten negatywny trend, a właściwie zapaść, do której doprowadziły rządy PiS – mówi wiceminister.

Przypomina, że rząd PiS stworzył Strategię Demograficzną 2040, jednak jej zdaniem dokument nie spełniał swojej roli. – Ta strategia była po prostu ideologiczna. Demografowie i eksperci bardzo ją krytykowali. Dlatego powołaliśmy Radę do Spraw Rodziny i Demografii, w której z wybitnymi ekspertami po prostu wyznaczymy kierunki działań. Będziemy wspólnie pisać tę strategię od nowa, bo jej się nie da poprawić – ocenia wiceszefowa MRiPS.

Według Aleksandry Gajewskiej obecny system świadczeń społecznych wymaga gruntownego przemyślenia i reorganizacji. – Poprzedni rząd powołał też międzyresortowy zespół ds. przeciwdziałania negatywnym skutkom demograficznym. Proszę sobie wyobrazić, że ten zespół nigdy się nie zebrał. Kiedy pan premier zapytał, czy ten zespół ma rację bytu, to powiedziałam, że oczywiście tak, tylko musi pracować – zaznacza.

