Wyraźne pogorszenie koniunktury w przetwórstwie przemysłowym

"W październiku br. publikowane wskaźniki z większości sektorów (m.in. z przetwórstwa przemysłowego) wskazują na pogorszenie koniunktury w gospodarce. Na taką tendencję szczególnie wskazują dane niewyrównane sezonowo. W większości badanych obszarów sygnalizowane jest pogorszenie składowych 'prognostycznych', natomiast w przypadku 'diagnostycznych' brak zmian" – czytamy w komunikacie GUS.

W budownictwie w październiku wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie minus 5,9 (przed miesiącem minus 3,9). W handlu hurtowym w październiku wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie minus 2,9 (przed miesiącem minus 1,8). W handlu detalicznym w październiku wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie minus 1,2 (analogicznie jak we wrześniu). W transporcie i gospodarce magazynowej w październiku wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie minus 4,4 (przed miesiącem minus 1,4). W zakwaterowaniu i gastronomii wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się w październiku na poziomie minus 9,3 (we wrześniu minus 1,7). W informacji i komunikacji w październiku wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 10,7 (przed miesiącem plus 10,3). W finansach i ubezpieczeniach w październiku wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 22,1 (przed miesiącem plus 21,9).

Fatalne dane dot. sprzedaży detalicznej

Sprzedaż detaliczna (w cenach stałych) spadła o 3 proc. r/r we wrześniu 2024 r. W ujęciu miesięcznym odnotowano spadek o 5,7 proc. We wrześniu 2024 r. spadek sprzedaży detalicznej r/r odnotowano w większości grup.

"Sprzedaż detaliczna w cenach stałych we wrześniu 2024 r. była niższa niż przed rokiem o 3 proc. (wobec spadku o 0,3 proc. we wrześniu 2023 r.). W porównaniu z sierpniem 2024 r. notowano spadek sprzedaży detalicznej o 5,7 proc. W okresie styczeń-wrzesień2 2024 r. sprzedaż wzrosła r/r o 2,6 proc. (wobec spadku o 3,4 proc. w analogicznym okresie 2023 r.)" – czytamy w komunikacie GUS.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym sprzedaż detaliczna w cenach stałych we wrześniu 2024 r. była o 6,7 proc. niższa w porównaniu z sierpniem 2024 r.

We wrześniu największy spadek sprzedaży detalicznej w porównaniu z analogicznym okresem 2023 r. spośród prezentowanych kategorii towarów odnotowały podmioty z grupy "tekstylia, odzież, obuwie" (o 12,5 proc.). Zmniejszenie sprzedaży zaobserwowano również w następujących grupach: "meble, rtv, agd" (o 8 proc.), "żywność, napoje i wyroby tytoniowe" (o 7,6 proc.), "paliwa stałe, ciekłe, gazowe" (o 4,8 proc.) oraz "prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach" (o 2,8 roc.), wymieniono w komunikacie.

