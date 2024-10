Władze Krakowa bez wsparcia od rządu mimo obietnic Tuska. Wielka inwestycja oddala się

Budowa metra to prawdopodobnie największe przedsięwzięcie infrastrukturalne w historii miasta. Do tej pory pomysł pozostawał w sferze spekulacji. Dopiero ostatnie kilkadziesiąt miesięcy przyniosły w tej sprawie realne zmiany. Najpierw władze Krakowa powołały komitet, który ma koordynować projekt. Potem przygotowano także plan inwestycji. Niestety, wszystko wskazuje na to, że budowa może nie ruszyć z powodu braku wsparcia ze strony państwa. Tak ogromna inwestycja nie jest bowiem możliwa do zrealizowana wyłącznie przez władze samorządowe.

Kolejna niespełniona obietnica

Temat budowy podziemnej kolejki w stolicy Małopolski był mocno obecny w trakcie samorządowej kampanii wyborczej na wiosnę tego roku. Premier Donald Tusk obiecywał, że w przypadku zwycięstwa Aleksandra Miszalskiego projekt zyska wsparcie rządu.

– Premier Tusk złożył tutaj, w Krakowie, jak był na naszej konwencji, deklarację w tej sprawie. Powiedział, że jeżeli będziemy chcieli budować metro, to on mi ufa i pomoże. Więc mam nadzieję, że stan finansów publicznych pozwoli na to, żeby rzeczywiście w przyszłości te środki pozyskać. Z tym samym postulatem startował w wyborach parlamentarnych Bartek Sienkiewicz. Jest nas wielu, którzy o tym mówią i wiedzą, że to jest dla Krakowa ważne – przypomniał prezydent Krakowa w rozmowie z "Gazetą Wyborczą".

Jak się jednak okazuje, na razie obietnice Tuska pozostały bez pokrycia. W odpowiedzi na interpelację posła Polski 2050 Rafała Komarewicza Ministerstwo Infrastruktury wskazało, że w budżecie na rok 2025 nie zapisano żadnych środków na wsparcie budowy metra w Krakowie. Resort podkreślił, że "minister finansów nie ma prawnych możliwości bezpośredniego przekazania środków poszczególnym podmiotom (w tym jednostkom samorządu terytorialnego)".

Ministerstwo wskazało również, że w żadnym z funkcjonujących instrumentów finansowych (Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg, Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, Funduszu Kolejowym, rezerwie subwencji ogólnej oraz środkach na przedsięwzięcia infrastrukturalne związane z III Igrzyskami Europejskimi w 2023 roku) nie uwzględniono wsparcia dla budowy krakowskiego metra.

– Budowa metra w Krakowie wspierana jest przez rząd na razie tylko na poziomie werbalnym. Tymczasem ta inwestycja jest kluczowa dla naszego miasta. Już 10 lat temu odbyło się referendum, w którym większość mieszkańców opowiedziała się za budową – skomentował Komarewicz w rozmowie z money.pl.

