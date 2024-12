"Piękne prezentacje, z realiami gorzej". Klimczak o CPK

Zaktualizowany harmonogram budowy CPK zakłada rozpoczęcie realizacji części terminalowej w 2026 r. Koniec budowy CPK przewidywany jest na 2031 r., zaś przeniesienie ruchu lotniczego na CPK – na 2032 r. Koszt realizacji projektu CPK razem z komponentem kolejowym to 131 mld zł do 2032 r.

Pytano o gotowość projektu, minister infrastruktury mówi: "W 2031 roku skończymy budowę lotniska, w 2032 r. je uruchomimy. Wcześniej, w 2029 r., oddamy do użytku tunel Kolei Dużych Prędkości pod centrum Łodzi, a KDP między Łodzią a Warszawą ruszy w 2032 roku, równocześnie z lotniskiem. Kluczowe jest dla mnie to, co wydarzy się jeszcze w grudniu tego roku – chcemy rozstrzygnąć przetarg na budowę wspomnianego tunelu KDP pod Łodzią".

Prezentacje tak, konkrety nie

Jednocześnie Dariusz Klimczak sceptycznie patrzy na obywatelski projekt "Tak dla CPK". "Nie chcę łączyć polityki z tym, czym zajmuje się zwykły inżynier, który zdziera buty na budowie. Można mówić o różnych terminach, które są przedstawiane opinii publicznej, nawet gdy z dokumentów wynika coś zupełnie innego. Chciałbym, żeby to lotnisko powstało jak najszybciej, jednak moi poprzednicy pokazywali piękne prezentacje, optymistyczne daty, a kiedy przyszło do prawdziwej budowy – uzyskiwania decyzji lokalizacyjnych, ogłaszanie przetargów to już było gorzej" – krytykuje PiS.

Polityk PSL zapowiada konieczność konsultacji ws. przyszłości innych portów lotniczych. "Ze względu na możliwość większego ruchu niż wskazywały dotychczasowe badania, musimy mieć plan B i C. Chciałbym na początku przyszłego roku, wraz z prezesem PPL, przestawić plany dotyczące wspólnej polityki rozwoju portów lotniczych w całej Polsce. Musimy określić rolę m.in. Modlina, Radomia czy Łodzi" – powiedział w wywiadzie dla money.pl.

Czytaj też:

Lasek zapowiada rozbudowę lotniska Chopina. Zapewnia, że chodzi o rozwój CPKCzytaj też:

"Rzeź niewiniątek". Ujawniono dokument, który równa z ziemią projekt CPK