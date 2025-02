Kurs euro jest najniższy od lat. "Pozytywne zjawisko dla Polski"

Wciąż na rynkach finansowych obserwujemy pozytywne nastroje wynikające z faktu, że wojna celna się nie zaostrza i co więcej, zaczęły spadać rentowności obligacji w strefie euro czy w Stanach Zjednoczonych, co z reguły jest pozytywnym zjawiskiem dla walut rynków wschodzących, w tym Polski. Zmiana rynkowego oprocentowania na zachodzie nie przekłada się za bardzo na zmianę w Polsce. Tzn. u nas nadal rentowności obligacji znajdują się relatywnie wysoko i nie spadły w ostatnim czasie tak, jak w Niemczech czy w USA, to w tym wypadku faworyzowało złotego.

Dodatkowo wciąż mamy niezmienione stanowisko RPP w sprawie stóp procentowych, które zostało potwierdzone we wczorajszym komunikacie do decyzji:

W ocenie Rady w najbliższych kwartałach inflacja utrzyma się wyraźnie powyżej celu inflacyjnego NBP, do czego przyczynią się efekty wcześniejszego wzrostu cen energii, a także wzrosty stawek akcyzy i cen usług administrowanych. Jednocześnie podwyższona pozostanie prawdopodobnie także inflacja bazowa. Odmrożenie cen energii w II połowie 2025 r. może przyczynić się do przedłużenia okresu pozostawania inflacji powyżej celu inflacyjnego.

Co z inflacją?

W średnim okresie – przy obecnym poziomie stóp procentowych NBP oraz w warunkach oczekiwanego stopniowego obniżania się dynamiki płac – inflacja powinna powrócić do celu NBP. Czynnikiem niepewności pozostaje wpływ podwyższonej inflacji na oczekiwania inflacyjne i presję płacową, zwłaszcza wobec spodziewanego ożywienia gospodarczego i niskiego bezrobocia. Na kształtowanie się inflacji w średnim okresie będą miały także wpływ dalsze działania w zakresie polityki fiskalnej i regulacyjnej. W tych warunkach Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe na niezmienionym poziomie.

Na tę chwilę czynniki te zdają się sprzyjać złotemu, a najbliższe wydarzenia, które mogą wprowadzić dodatkową zmienność na kursie naszej waluty, to dane z amerykańskiego rynku pracy, które poznamy już w piątek. Dodatkowo nigdy nie wiemy, kiedy pojawią się nowe informacje dotyczące ceł, co jest permanentnym czynnikiem niepewności dla rynków.

