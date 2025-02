Logika wariata

Tak, to kompletne wariactwo wobec sytuacji gospodarczej UE, poczynań administracji Donalda Trumpa i rosnącego sprzeciwu wobec klimatycznego radykalizmu nawet w europejskim mainstreamie. No i co w związku z tym? Nic.

Komisja Europejska działa dzisiaj jak szaleniec, któremu zdaje się, że jest, dajmy na to, Hannibalem i mamy III w. p.n.e. Przychodzi lekarz i powiada: „Musi pan zrozumieć, że nie jest pan kartagińskim wodzem i że mamy XXI w.