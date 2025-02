"Jajecznica daniem luksusowym". Cena jaj mocno w górę

Jak wynika z badania "Indeks cen detalicznych", średnia cena jajka w styczniu w sklepach wynosiła 0,98 zł. Oznacza to wzrost o 11,3 proc. w porównaniu do roku ubiegłego. "W sieciach handlowych widać puste półki – w Biedronce, Lidlu czy sklepach Carrefour jajek na półkach jest znacznie mniej niż zazwyczaj. Można trafić wręcz na puste półki" – podaje "Rzeczpospolita".

Okazuje się jednak, że "kryzys jajeczny" dotyczy całego świata. "W Polsce to bezpośredni efekt ograniczania liczby kur niosek, co jest związane choćby z ogromnym wzrostem kosztów utrzymania drobiu. Wynika to nie tylko z drożejących pasz, ale również nośników energii, z elektryczną na czele. Kurniki zużywają jej dużo, więc wielu hodowców wolało zlikwidować stada niż ryzykować z kosztowną produkcją. Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz szacuje, że liczba niosek w Polsce spadła o ok. 5 mln sztuk. Do tego dodajmy problem ptasiej grypy – tylko w ostatnich miesiącach 2024 r. przez likwidowanie ognisk choroby kolejne miliony kur zostały zutylizowane. Tymczasem powoli zbliża się sezon zakupów wielkanocnych, co oznacza istotny wzrost zapotrzebowania na jajka. W tym roku należy się liczyć nie tylko ze znacznym wzrostem cen, ale także brakami w ofercie sklepów" – opisuje gazeta.

Niemcy i USA w kryzysie

Sytuacji nie poprawia niedobór jaj u naszego zachodniego sąsiada. W Niemczech niektóre sieci handlowe wprowadzają limity sprzedaży tego produktu na osobę. "Oznaczać to będzie poszukiwanie dostaw na innych rynkach, a potencjalnie większy eksport z Polski pogłębi tylko problemy na naszym rynku. Głównym powodem deficytu jajek w Niemczech jest epidemia ptasiej grypy, która dotknęła wiele ferm drobiu. Odbudowa produkcji i budowanie nowych stad zajmuje miesiące, co dodatkowo komplikuje sytuację na rynku" – zauważa "Rz".

Jeszcze trudniej jest w USA. Analityk rynkowy Charlie Biello napisał w serwisie X, że przez ostatnie cztery lata jaja zdrożały 238 proc. Dane statystyczne pokazują, że w styczniu tuzin jaj kosztował średnio 4,95 dol., niemal dolara więcej niż w grudniu i 53 proc. więcej niż przed rokiem. Mowa o tych z chowu klatkowego. Jajka bardziej ekologiczne to koszt ok. 10 dol.

Czytaj też:

"Maślany armagedon". Cena może poszybować w górę na Wielkanoc