Produkt kuchenny wycofany ze sprzedaży. Stanowi zagrożenie

W konkretnej serii produktów została wykryta wada fabryczna.

Sieć Aldi przeprasza klientów

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów opublikował 6 marca kilka komunikatów dotyczących wycofanych produktów. Jeden z nich dotyczy szklanych pojemników z pokrywką, które można było kupić w sklepach Aldi od 25 września 2024 roku. Sieć już przeprosiła za niedogodności i przekazała, że seria produktów została usunięta z asortymentu poszczególnych sklepów. Powodem było zbyt kruche szkło, z jakiego były zrobione.

"Może dojść do pęknięcia szkła na krawędzi słoika podczas użycia metalowego zamknięcia pojemnika. Odłamki szkła mogą zanieczyszczać przechowywaną żywność i stwarzać ryzyko obrażeń ciała" – czytamy w komunikacie UOKiK.

Okazuje się, że wada jest poważna. Urząd zwraca uwagę, że klienci, którzy już zakupili wycofane produkty, w trosce o swoje bezpieczeństwo, powinni przestać ich używać.

Nabywcy powinni zwrócić produkt. Otrzymają pieniądze

Ruszyła procedura odzyskiwania wadliwych produktów od nabywców. "Prosimy o niezwłoczny zwrot artykułów do naszych sklepów do dnia 19.03.2025. Należność za zakupiony towar zostanie Państwu zwrócona również w przypadku braku paragonu będącego dowodem zakupu" – przekazała sieć Aldi.

Wycofane zostają produkty oznaczone kodami: 4068706031373 (słoiki z pokrywką sosnową z klipsem) i 4068706031380 (słoiki ze szklanym wieczkiem z klipsem).

Jak podkreśla sieć Aldi, wycofanie nie dotyczy innych produktów dostawcy AIE GmbH.

Podobna sytuacja w innej sieci. Ostrzeżenie przed potrawami wigilijnymi

Do podobnej sytuacji doszło w grudniu. Sieć sklepów Auchan wydała pilne ostrzeżenie, w którym poinformowała o wycofaniu dwóch produktów. Chodzi o uszka z grzybami, które są tradycyjną potrawą wigilijną, a także uszka z mięsem.

Auchan opublikowało szczegółowe informacje o wycofanym produkcie, w tym datę przydatności, kod kreskowy oraz nazwę producenta: "Nazwa: Uszka z grzybami 1 kg. Producent: P.P.H. Kotwica. Kod kreskowy (EAN): 5904215183235. Data przydatności/Numer partii: 23.12.2024". Sieć zaapelowała do klientów o powstrzymanie się od spożycia produktu z tej partii i rekomenduje zwrot towaru do sklepu, w którym został on zakupiony.

"Drodzy Klienci, W trosce o Wasze bezpieczeństwo, firma Auchan została zobligowana do wycofania produktu, z uwagi na wystąpienie bombażu" – napisano w komunikacie.

