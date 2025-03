Gigant inwestuje w Polsce. Liczby robią wrażenie

Jak podaje portal Interia.pl, na terenie zakładów w Tychach, Gliwicach i Skoczowie powstają naziemne farmy fotowoltaiczne oraz systemy carportów o łącznej mocy 58 MW. Urządzenia zajmą łącznie 54 hektary.

Działania polskich zakładów koncernu stanowią element dużego planu transformacji energetycznej, którego celem jest zmniejszenie emisji na każdym etapie cyklu życia pojazdu, zaczynając od pozyskiwania surowców, przez działania produkcyjne i logistyczne, a kończąc na użytkowaniu samochodów przez konsumentów.

Kulisy inwestycji. Podano konkretne liczby

Interia informuje, że generalnym wykonawcą inwestycji jest firma Quanta Energy. "Pierwsza farma fotowoltaiczna o mocy 2 MW została uruchomiona w lutym tego roku w zakładzie jednostek napędowych Stellantis w Tychach. Obecnie projekt przeszedł do kolejnego etapu, w ramach którego budowane są dodatkowe farmy fotowoltaiczne o łącznej mocy 7 MW, a także system magazynowania energii. Dzięki tym inwestycjom, do końca roku, tyska fabryka osiągnie około 56-procentową niezależność energetyczną na poziomie średniorocznym" – czytamy.

Zmiany, które są związane z transformacją energetyczną, nie objęły tylko zakładu jednostek napędowych Stellantis. Podobnie stało się w fabryce dużych samochodów dostawczych w Gliwicach, zakładzie produkującym auta osobowe w Tychach czy też w odlewni żeliwa w Skoczowie.

Jak wskazuje serwis, realizacja tyskiego projektu osiągnęła już kulminacyjny moment. "Po wyłączeniu nieefektywnej ciepłowni węglowej w zeszłym roku, obecnie trwają prace przygotowawcze do instalacji systemu fotowoltaicznego. Symbolicznym wydarzeniem w tym procesie było wyburzenie 150-metrowego komina, który stanowił część ciepłowni" – podkreśla Interia.

Kolejna duża inwestycja w Polsce

To kolejna duża inwestycja światowego giganta na terytorium Polski. W lutym premier Donald Tusk spotkał się z wiceprezesem Microsoftu Bradem Smithem. Szef rządu potwierdził, że komputerowy gigant zainwestuje w Polsce.

– Microsoft ogłosił inwestycję w Polsce na kwotę blisko 3 miliardów złotych. Powstanie ona tutaj, na Mazowszu – zaznaczył szef rządu.

Jak podkreślił premier, zapowiadany projekt to "inwestycja w naszą przyszłość, bezpieczeństwo, młode pokolenie, start-upy oraz naukowców". – To nie tylko konkretne środki finansowe zainwestowane przez Microsoft, lecz przede wszystkim dostęp do najnowocześniejszych narzędzi i możliwości – powiedział Donald Tusk.

Czytaj też:

Nowa prognoza dla polskiej gospodarki. O tyle wzrośnie PKB w 2025 rokuCzytaj też:

Agencja Moody's podjęła decyzję w sprawie ratingu Polski