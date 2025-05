Działki obiektem pożądania. Ceny mocno w górę

Rodzinne Ogródki Działkowe cieszą się olbrzymim zainteresowaniem. To oaza zieleni w mieście, która pozwala na odpoczynek na łonie natury. Jak wynika z danych Polskiego Związku Działkowców (PZD), w Polsce działa ok. 4,6 tys. ROD, w ramach których jest ponad 900 tys. działek. Korzysta z nich 4 mln osób. Według raportu Otodom i OLX przygotowanego na podstawie danych z PZD, w marcu dostępnych było tylko 5,8 tys. ofert dot. działek.

Najwięcej działek jest obecnie w Warszawie – ok. 27 tys. Kolejny jest Poznań, z 23 tys. działek. "Jednocześnie podaż w tych lokalizacjach pozostaje niewielka. W marcu w stolicy można było wybierać spośród ok. 250 ofert, a w Poznaniu zaledwie 170" – wskazują autorzy raportu Otodom i OLX.

Ceny w górę

Zainteresowanie zakupem działki wpływa na wzrost cen. Z raportu wynika, że najdrożej jest w Krakowie i Poznaniu – mediana cen przekracza tam 70 tys. zł. W Poznaniu średnia cena wynosi ok. 74 tys. zł i jest wyższa o 22 proc. niż w ubiegłym roku. Z kolei w Krakowie jest to 73 tys., co oznacza wzrost o ponad 20 proc. Niewiele taniej jest w Bydgoszczy. W Warszawie mediana spadła o 5 proc. rok do roku i wyniosła 58 tys. zł. W Białymstoku i Sosnowcu stawki wahają się na poziomie 50-55 tys. i jednocześnie najszybciej zyskują na cenie, rosnąc o 25-30 proc. rok do roku.

Działkowcu, szykuj się na wydatki

Posiadanie działki to także konkretne wydatki. Po pierwsze, nowy działkowiec musi pokryć wynagrodzenie wynikające z umowy przeniesienia prawa do działki lub umowy dzierżawy działkowej. Spadają na niego także dwie opłaty ogrodowe:

– opłatę ogrodową przeznaczoną na inwestycje, remonty i bieżącą konserwację infrastruktury ogrodowej, której wysokość ustala Zarząd ROD (nie może przekroczyć wartości infrastruktury ogrodowej przypadającej na jedną działkę w ROD);

– opłatę ogrodową przeznaczoną na zarządzanie ROD, której wysokość uchwala Okręgowa Rada PZD (nie może przekroczyć 25 proc. minimalnego wynagrodzenia, czyli obecnie 1166,5 zł).

