Będą parli do wprowadzenia euro? "Nadszedł czas"

Christine Lagarde mówi, że wojna celna z USA to poważne zagrożenie gospodarcze i według szefowej EBC, należy walczyć o wzmacnianie waluty euro. – W świetle obecnych zmian wydaje się, że nadszedł czas na zwiększenie międzynarodowej roli euro – powiedziała w poniedziałek w Berlinie, cytowana przez agencję DPA.

– Porządek świata, który istniał od dziesięcioleci, jest obecnie "wstrząsany w swoich posadach" – powiedziała Lagarde w Hertie School. – Wielostronna współpraca została zastąpiona myśleniem o sumie zerowej i dwustronnymi grami o władzę – zaznaczyła. – Teraz mamy "protekcjonizm zamiast otwartości" – stwierdziła szefowa Europejskiego Banku Centralnego.

Jak zwiększać rolę euro?

Christine Lagarde zauważyła jednocześnie, że są dostępne nowe narzędzia. – W świetle obecnych zmian wydaje się, że nadszedł czas na zwiększenie międzynarodowej roli euro – wskazała. DPA wylicza z kolei, że ok. 20 procent rezerw walutowych na całym świecie jest przechowywanych w euro, podczas gdy 58 procent w dolarach. Odkąd prezydent Donald Trump ogłosił swój globalny pakiet taryfowy, dolar znalazł się pod presją. Euro jest silniejsze w stosunku do dolara niż kiedykolwiek od ponad trzech lat.

– Wzmocnienie międzynarodowej roli euro może mieć pozytywny wpływ na strefę euro – podkreśliła Christine Lagarde. Jej zdaniem mogłoby to sprawić, że pożyczki w UE byłyby bardziej korzystne, a to z kolei wsparłoby popyt wewnętrzny. Dodatkowym plus wzmacniania wspólnej waluty miałoby być to, że więcej handlu odbywałoby się w euro, dzięki czemu Europa byłaby lepiej chroniona przed sankcjami.

Według Christine Lagarde, aby wzmocnić globalny status euro, Europa musi stać się silniejsza na kilku poziomach: geopolitycznym, gospodarczym i prawnym. Szefowa EBC nie wspomniała wprost o zmuszaniu krajów posługujących się własną walutą do przyjmowania euro.

