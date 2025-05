Zwrot w polityce USA. Decyzja Trumpa uderzy m.in. w polskie firmy

Amerykański prezydent stwierdził, że Unia Europejska "powstała w celu uzyskania przewagi nad Stanami Zjednoczonymi w dziedzinie handlu”. Narzekał także, że Europejczycy są "bardzo trudni we współpracy”.

"Ich potężne bariery handlowe, VAT, absurdalne kary korporacyjne, niepieniężne bariery handlowe, manipulacje walutowe, niesprawiedliwe i bezpodstawne pozwy przeciwko amerykańskim firmom itp. doprowadziły do deficytu handlowego ze Stanami Zjednoczonymi przekraczającego 250 000 000 dolarów rocznie, co jest kwotą całkowicie nie do przyjęcia” – napisał Trump.

Dalej prezydent USA napisał, że negocjacje z UE nie przynoszą żadnych rezultatów, dlatego "zaleca” nałożenie od 1 czerwca br. bezpośredniego cła w wysokości 50 proc. na towary z Unii Europejskiej. Trump nie sprecyzował, do kogo dokładnie adresował swoje "zalecenie”. Poprzednie taryfy celne wprowadził za pośrednictwem własnych dekretów prezydenckich.

Jeśli faktycznie dojdzie do podniesienia ceł zgodnie z zapowiedzią Trumpa będzie to oznaczało duże problemy dla europejskich firm.

Wojny celne Trumpa

Na początku kwietnia Trump ogłosił podwyższenie ceł na cały import do USA, chociaż konkretna stawka celna dla każdego kraju została ustalona indywidualnie. Dla towarów pochodzących z UE podstawowa stawka celna została ustalona na poziomie 20 proc. Decyzja zakłóciła łańcuchy dostaw, wywołała niepokój na rynkach finansowych i wzbudziła obawy przed gwałtownym globalnym kryzysem gospodarczym.

Co ciekawe, Rosja okazała się jednym z niewielu krajów na świecie, na który Trump nie nałożył żadnych dodatkowych ceł na handel. W odpowiedzi Unia Europejska szybko przygotowała pakiet rozwiązań odwetowych, ale strony wkrótce zgodziły się na tymczasowe zamrożenie taryf, aby dać czas na wynegocjowanie nowych warunków handlowych.

