MRPiPS zapowiada: Nowe zasady naliczania stażu pracy będą działały wstecz

Wypracowane normy prawne to zmiana wyczekiwana, jak podają różne źródła, przez około 2 miliony Polaków, głównie osoby młode. Jak podaje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zgodnie z projektem do stażu pracy będą wliczane okresy prowadzenia przez osoby fizyczne pozarolniczej działalności oraz okresy pozostawania osobą współpracującą z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność. Ponadto zmiany obejmą pracowników zatrudnionych m.in. umowy zlecenia oraz umowy agencyjne.

Beneficjentami nowych przepisów będą także osoby, które przebywały za granicą, członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych, jak również osoby, które zmuszone były zawiesić działalność gospodarczą w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, za który zostały opłacone składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Prawo zadziała wstecz

Jak przekazała dzisiaj na portalu X minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, nowe przepisy, które wejdą w życie wraz z początkiem 2026 roku, obejmą ubiegłe lata.

"Praca to praca – każda zasługuje na szacunek i uznanie! Ustawa przygotowana przez MRPiPS zakłada, że okresy przepracowane dotychczas na umowie zlecenie czy własnej działalności gospodarczej będą wliczały się do stażu pracy. Bo praca to praca!" – napisała Dziemianowicz-Bąk.

Jak udowodnić nieetatowe zatrudnienie z poprzednich lat?

Jak można przeczytać na stronie ministerstwa, okresy objęte nowymi przepisami, co do zasady mają być potwierdzane zaświadczeniami wydanymi przez ZUS. "Okresy zatrudnienia niepodlegającego zgłoszeniu do ZUS oraz okresy innej niż zatrudnienie pracy zarobkowej za granicą będą z kolei potwierdzane na zasadach ogólnych reguł dowodowych" – podaje resort. Oznacza to tyle, że to pracownik będzie musiał udowodnić okres zatrudnienia, który będzie chciał wliczyć do swojego stażu pracy.

Jakie korzyści?

Jak wylicza portal Money.pl pracownicy, którzy skorzystają z nowych przepisów zyskają m.in. dłuższe urlopy i nagrody jubileuszowe, wyższe odprawy, a także dłuższy wymiar urlopu wypoczynkowego, który w wielu przypadkach automatycznie wzrośnie z 20 do 26 dni, o ile pracownik udowodni dziesięcioletni staż pracy.

