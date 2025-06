UOKiK sprawdził lokale gastronomiczne w Polsce. Niepokojące wyniki

Najwięcej nieprawidłowości dotyczyło uwidaczniania cen: braku cennika i ilości potrawy lub napoju. Porcje były za małe lub użyto innego składnika niż zadeklarowany w menu, a usługa gastronomiczna musi być zgodna z zamówieniem, podano.

"Nieprzestrzeganie przepisów o uwidacznianiu cen wykryliśmy w 354 przypadkach – 56,5 proc. skontrolowanych lokali: brak informacji o gramaturze/ilości potrawy lub napoju w cenniku/menu, brak cennika/menu, różnica na niekorzyść konsumenta między ceną uwidocznioną przy towarze lub w menu a pobraną w kasie. Stosowanie nielegalizowanych przyrządów pomiarowych stwierdziliśmy w 143 miejscach – 22,8 proc. skontrolowanych lokali. Przedsiębiorcy używali przyrządów pomiarowych bez aktualnych cech legalizacji lub odmierzali porcje tzw. wagami domowymi – niepodlegającymi prawnej kontroli metrologicznej, które nie mogą być używane do odważania porcji" – czytamy w raporcie.

Nierzetelna obsługa, brak opłat

"Nierzetelną obsługę konsumentów stwierdziliśmy w 110 przypadkach – 17% skontrolowanych lokali. Nieprawidłowości te dotyczyły głównie wydania za małej porcji w stosunku do deklarowanej w menu, przykłady: 156 g mniej frytek – 8,32 zł na niekorzyść klienta, 65 g mniej sałatki cezar z kurczakiem – 7,96 zł na niekorzyść klienta, masa burgera mniejsza o 78 g. Użycie do przygotowania dania innego składnika niż wymieniony w menu stwierdziliśmy w 65 na 614 przypadków- 10,6 proc. skontrolowanych lokali. Najczęściej podmieniano produkt objęty ochroną jako chroniona nazwa pochodzenia – było tak w 35 przypadkach, przykłady: ser feta – ser typu feta, np. „Favita", oscypek – rolada ustrzycka lub inny ser wędzony, parmezan – tańsze sery dojrzewające, szynka parmeńska – inne rodzaje szynki dojrzewającej, sok porzeczkowy czy ananasowy – nektar lub napój z tych owoców, śmietana – miks tłuszczowy, f ilet z soli – filet z limandy żółtopłetwej, wołowina – drobno rozdrobiony, mrożony wyrób wołowo-drobiowy" – czytamy dalej.

Kolejne nieprawidłowości to brak opłat za jednorazowe opakowanie – stało się tak w 43 przypadkach na 527, czyli w 8,2 proc. lokali, oraz naruszenie ustawy o ochronie zdrowia – w 48 przypadkach na 622 – tj. 7,7 proc.

"Sprawdziliśmy, czy lokale prowadzące sprzedaż napojów alkoholowych przestrzegają przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Nieprawidłowości stwierdziliśmy w 81 z 498 miejsc – 16,3 proc. Na ogół brakowało wywieszek informujących o szkodliwości spożywania napojów alkoholowych. Nieprzestrzeganie przepisów ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych stwierdziliśmy w 48 placówkach gastronomicznych na 622 skontrolowane – 7,7 proc. – brakowało wymaganych informacji dotyczących zakazu palenia wyrobów tytoniowych lub zamieszczono niepełne informacje" – czytamy dalej w raporcie.

Co dalej ze zbadanymi lokalami?

Urząd podał też, że w wystąpieniach pokontrolnych do właścicieli placówek nakazał podjęcie działań zmierzających do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

"163 decyzje o karach na łączną kwotę 177 750 zł w związku z nieprawidłową informacją o cenach. 110 mandatów karnych na łączną kwotę 17 700 zł na osoby odpowiedzialne za popełnienie wykroczeń i 55 wniosków do sądów rejonowych o ukaranie sprawców wykroczeń. Informacje o nieprawidłowościach przekazane zgodnie z właściwościami – 23 do Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, 16 do urzędów miar, 4 do Państwowej Inspekcji Sanitarnej; 2 do organów wydających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. 23 sprawy (dotyczące np. win bez akcyzy) przekazane Krajowej Administracji Skarbowej. 4 zawiadomienia do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w związku z naruszeniem przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości" – napisano także.

