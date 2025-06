Deregulacyjna ofensywa Brzoski. 500 propozycji w 100 dni

Prezes InPostu pełniący funkcję pełnomocnika przedsiębiorców ds. deregulacji przez ponad sto dni przewodniczył pracom tzw. zespołu ds. deregulacji. Jak wynika z raportu podsumowującego pierwszą fazę projektu, 205 z opracowanych propozycji zostało zaakceptowanych przez rząd, a 11 ustaw podpisał prezydent Andrzej Duda.

Partnerski charakter współpracy

Jak wynika z raportu podsumowującego sto dni pracy zespołu, który przeanalizował portal Business Insider, w sumie do zespołu wpłynęło ponad 16 tysięcy zgłoszeń, z których 600 ekspertów opracowało ponad 1180 tzw. formatek deregulacyjnych. Po konsultacjach i analizie do rządu trafiło ostatecznie 488 propozycji.

– Stworzyliśmy fenomen, który przemodelowuje relacje obywateli z państwem. Współpraca z rządem przybrała partnerski charakter, a deregulacja stała się obszarem ponad podziałami – podkreśla Rafał Brzoska w raporcie zatytułowanym "Faza 1.0. Deregulacja w działaniu", którego oficjalna prezentacja odbędzie się w najbliższy piątek.

Największa bolączka? Podatki

Wśród najczęściej poruszanych tematów zgłoszeń, które trafiły do zespołu, znalazły się: podatki (18 proc.), administracja publiczna (10 proc.) i zdrowie (7 proc.). Najwięcej propozycji zmian dotyczyło uproszczeń w dokumentacji, procedurach urzędowych oraz sposobie komunikacji obywatela z administracją.

Z danych przedstawionych w raporcie ma wynikać, że rząd omówił już 350 zgłoszonych propozycji. 208 z nich przyjęto do realizacji, 46 wstrzymano, 77 odrzucono, a osiem jest nadal analizowanych. Łącznie do Sejmu trafiło już 191 propozycji zmian ustaw, ujętych w 46 większych projektach legislacyjnych. Prezydent podpisał 11 ustaw, w tym m.in. te umożliwiające zdalne rozprawy przed KIO czy elektroniczne doręczanie załączników do decyzji administracyjnych.

Platforma porozumienia miedzy rządem a Polakami

W realizację procesu deregulacyjnego zaangażowane są też struktury rządowe. W marcu powstał Rządowy Zespół ds. Deregulacji w KPRM pod kierownictwem ministra Macieja Berka oraz zespół przy Ministerstwie Rozwoju, którym kieruje Mariusz Filipek. Choć działania zespołu Brzoski mają charakter społeczny, de facto pełnią dziś rolę platformy dialogu z rządem.

— Zespół chciał spełnić najpierw oczekiwania jednej, ale wyjątkowej grupy społecznej. Nie polityków, nie biznesu, nie związków zawodowych czy korporacji, lecz po prostu Polaków — podkreśla Brzoska. I jego zdaniem to się udało. Co więcej, udała się jeszcze jedna rzecz. — Wyjęliśmy deregulację z bieżącego politycznego sporu. Stała się ona jednym z nielicznych obszarów, w których na co dzień skłóceni politycy patrzyli w jednym kierunku — w przyszłość — podsumował Brzoska.

Pod koniec kwietnia Brzoska poinformował, że kończy funkcję przedstawiciela przedsiębiorców ds. upraszczania przepisów. Swoją decyzję argumentował rzekomymi stratami, jakich w okresie zasiadania w zespole ds. deregulacji, miała odnieść jego firma.

