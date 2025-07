Kiedy kolejna obniżka stóp procentowych? Znamy prognozę do końca roku

Ich zdaniem Rada Polityki Pieniężnej (RPP) może obniżyć stopy procentowe, po lipcowej obniżce o 25 pb, jeszcze o 50 pb do końca bieżącego roku. Według analityków ścieżka luzowania monetarnego w Polsce "klaruje się coraz bardziej i można spodziewać się spadku stopy referencyjnej do 3,5 proc. w 2026 roku".

"Rada Polityki Pieniężnej kontynuuje obniżkę stóp procentowych. Po cięciu o 50 pb w maju, na początku lipca dokonała kolejnej redukcji o 25 pb, mimo że retoryka członków RPP pozostawała jastrzębia" – czytamy w "Kwartalniku ekonomicznym 2/2025".

Velo Bank: Możliwe jeszcze dwa cięcia stóp w tym roku

Ekonomiści zwracają uwagę, że inflacja stabilizuje się w okolicach celu, a ostatnie dane PMI dla sektora przemysłowego, które wyniosły 44,8 pkt i odnotowały spadek drugi miesiąc z rzędu, mogą częściowo wyjaśniać, dlaczego RPP zdecydowała się na szybsze cięcia stóp.

"A ceny energii pozostaną zamrożone do końca roku. Jesienią prognozujemy kontynuację obniżek, które mogą doprowadzić stopę referencyjną do poziomu 4,5 proc. na koniec roku wraz z jeszcze dwoma kolejnymi cięciami i dojściem CPI do poziomu ok. 3 proc. r/r" – wynika z prognozy.

Glapiński o poziomie stóp procentowych

Prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński mówił na konferencji prasowej w czerwcu, że Rada Polityki Pieniężnej nie zapowiada obecnie żadnej przyszłej ścieżki stóp procentowych i czeka na kształt projektu przyszłorocznego budżetu i informacje o cenach energii elektrycznej na IV kwartał br. Dodał, że nadal część członków Rady wskazuje jako możliwy termin dalszego obniżania stóp procentowych lipiec, a część – jesień.

Na początku czerwca RPP zdecydowała – zgodnie z oczekiwaniami – pozostawić stopy procentowe bez zmian, po tym, jak obniżyła je w maju o 50 pb, do 5,25 proc. w przypadku głównej stopy referencyjnej. Konsensus na czerwcowe posiedzenie Rady zakładał brak zmian wysokości stóp procentowych.

