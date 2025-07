To może być pierwsza taka sytuacja w historii Polski. Prezes NBP ostrzega

– Wszystko wskazuje, że w 2026 roku dług publiczny po raz pierwszym w historii przekroczy unijny próg 60 proc. PKB. Bardzo szybkie narastanie długu niepokoi, bo stwarza ryzyko dla stabilności makroekonomicznej, w tym dla długookresowej stabilności cen, czyli dla inflacji – mówił Glapiński podczas konferencji prasowej w czwartek.

Jak podało w marcu Ministerstwo Finansów, dług sektora rządowego i samorządowego (general government) wyniósł 2 011 839,7 mln zł na koniec 2024 r., co oznacza wzrost o 19 proc. r/r. Relacja długu EDP do PKB na koniec 2024 r. wyniosła 55,6 proc. i wzrosła o 5,9 pkt proc. w porównaniu z końcem 2023 r.

Glapiński: Stopy procentowe będą prawdopodobnie maleć

Jak poinformował Glapiński, "szczęśliwie teraz jest taki cykl gospodarczy i cykl w procesach inflacyjnych, że stopy procentowe maleją i będą prawdopodobnie maleć, jeśli nie będzie wyskoku inflacji z jakichś powodów, które trudno przewidzieć". – Ja w tej chwili nie widzę takich powodów, ale nigdy nic nie wiadomo – dodał.

– Jesteśmy otwarci na to, żeby obniżać stopy. I jeśli inflacja zejdzie do poziomu 2,5 proc. i będzie nasze, NBP-owskie przewidywanie, że w następnych kwartałach, a nawet roku, niewiele się będzie od tego odchylać – w górę, w dół – no to zejdziemy śmiało do bardzo niskiego poziomu stóp procentowych, żeby sprzyjać rozwojowi gospodarczemu – podkreślił prezes NBP.

Wcześniej zaznaczył, że wczorajsza obniżka stóp procentowych nie oznacza początku cyklu cięcia stóp.

RPP obniżyła stopy procentowe. Dobre wieści dla kredytobiorców

Rada Polityki Pieniężnej postanowiła w środę obniżyć stopy procentowe o 0,25 pkt proc., do 5 proc. w przypadku (głównej) stopy referencyjnej. Konsensus rynkowy zakładał brak zmiany stóp.

W komunikacie po posiedzeniu Rady podano, że w ocenie RPP, inflacja w najbliższych miesiącach obniży się poniżej górnej granicy odchyleń od celu NBP (1,5-3,5 proc. – red.). Biorąc to pod uwagę, w ocenie Rady uzasadnione stało się dostosowanie poziomu stóp procentowych.

Dla osób spłacających kredyty hipoteczne ze zmiennym oprocentowaniem to bardzo dobra wiadomość. Raty ich zobowiązań już teraz zaczynają spadać, a w perspektywie nadchodzących miesięcy mogą zmniejszyć się nawet o kilkaset złotych miesięcznie.

