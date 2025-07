Stopy procentowe. Glapiński przekazał dobrą wiadomość dla kredytobiorców

– Szczęśliwie teraz jest taki cykl gospodarczy i cykl w procesach inflacyjnych, że stopy procentowe maleją i będą prawdopodobnie maleć, jeśli nie będzie wyskoku inflacji z jakichś powodów, które trudno przewidzieć. Ja w tej chwili nie widzę takich powodów, ale nigdy nic nie wiadomo – powiedział Glapiński podczas konferencji prasowej w czwartek.

– Jesteśmy otwarci na to, żeby obniżać stopy. I jeśli inflacja zejdzie do poziomu 2,5 proc. i będzie nasze, NBP-owskie przewidywanie, że w następnych kwartałach, a nawet roku, niewiele się będzie od tego odchylać – w górę, w dół – no to zejdziemy śmiało do bardzo niskiego poziomu stóp procentowych, żeby sprzyjać rozwojowi gospodarczemu – podkreślił prezes NBP.

Wcześniej zaznaczył, że wczorajsza obniżka stóp procentowych nie oznacza początku cyklu cięcia stóp.

RPP obniżyła stopy procentowe. Dobre wieści dla kredytobiorców

Rada Polityki Pieniężnej postanowiła w środę obniżyć stopy procentowe o 0,25 pkt proc., do 5 proc. w przypadku (głównej) stopy referencyjnej. Konsensus rynkowy zakładał brak zmiany stóp.

W komunikacie po posiedzeniu Rady podano, że w ocenie RPP, inflacja w najbliższych miesiącach obniży się poniżej górnej granicy odchyleń od celu NBP (1,5-3,5 proc. – red.). Biorąc to pod uwagę, w ocenie Rady uzasadnione stało się dostosowanie poziomu stóp procentowych.

Dla osób spłacających kredyty hipoteczne ze zmiennym oprocentowaniem to bardzo dobra wiadomość. Raty ich zobowiązań już teraz zaczynają spadać, a w perspektywie nadchodzących miesięcy mogą zmniejszyć się nawet o kilkaset złotych miesięcznie.

Jaka inflacja w 2025, 2026 i 2027 roku? Projekcja NBP

RPP zapoznała się z wynikami lipcowej projekcji inflacji i PKB z modelu NECMOD, przygotowaną przy założeniu niezmienionych stóp procentowych NBP oraz uwzględniającą dane dostępne do 9 czerwca 2025 r.

Zgodnie z projekcją roczna dynamika cen znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale 3,5-4,4 proc. w 2025 r. (wobec 4,1-5,7 proc. w projekcji z marca br.), 1,7-4,5 proc. w 2026 r. (wobec 2-4,8 proc.) oraz 0,9-3,8 proc. w 2027 r. (wobec 1,1-3,9 proc.).

