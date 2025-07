Takim państwem ma być Polska do 2050 roku. Rząd przyjął Koncepcję Rozwoju Kraju

Koncepcja Rozwoju Kraju 2050 to – zdaniem jej autorów – nowatorski dokument strategiczny, który określa wizję rozwoju Polski w perspektywie najbliższych 25 lat. Jest odpowiedzią na globalne megatrendy i dynamicznie zmieniające się uwarunkowania społeczno-gospodarcze, środowiskowo-przestrzenne i geopolityczne.

KRK 2050 jest pierwszą w Polsce przekrojową koncepcją rozwoju przygotowaną w oparciu o analizy prawdopodobnych scenariuszy przyszłości w trudnym i niepewnym kontekście, w którym obecnie znajduje się Polska (foresight strategiczny), analizę megatrendów oraz pogłębione konsultacje z ekspertami, samorządami, partnerami społecznymi i środowiskiem naukowym.

Dokument nie tylko pokazuje kluczowe wyzwania, które stoją przed Polską, ale także proponuje różne scenariusze przyszłości, które mają pomóc w przygotowaniu odpornych i elastycznych polityk publicznych.

– Przyjęcie KRK 2050 to element budowania zdolności państwa do myślenia strategicznego i długofalowego. Dokument ten ma pomóc Polsce lepiej odpowiadać na globalne wyzwania, ale też wykorzystywać pojawiające się szanse rozwojowe – podkreśla minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

Koncepcja Rozwoju Kraju 2050. Dlaczego jej potrzebujemy?

Koncepcja Rozwoju Kraju 2050 przedstawia zintegrowane spojrzenie na długoterminowe wyzwania i szanse rozwojowe Polski, uwzględniając zmieniające się otoczenie globalne, europejskie i krajowe. Analiza trendów, opracowanie wariantowych scenariuszy, identyfikacja głównych wyzwań oraz sformułowanie kluczowych wniosków pozwalają zbudować solidne fundamenty dla polityk publicznych, które będą odporne, elastyczne i sprawiedliwe społecznie.

Koncepcja stanowi bazę dla średniookresowych strategii rozwojowych, w tym śsrk i polityki regionalnej, miejskiej oraz strategii sektorowych. Będzie także punktem odniesienia zaprogramowania środków europejskich po 2027 r. Ma inspirować działania samorządów i lokalnych społeczności, które będą mogły korzystać z jej rekomendacji, uwzględniając specyfikę swoich terytoriów.

Co zawiera dokument?

W Koncepcji Rozwoju Kraju 2050 znalazły się m.in.:

– wizja Polski 2050 jako państwa nowoczesnego, odpornego, neutralnego klimatycznie i solidarnego, które zapewnia wysoką jakość życia wszystkim mieszkańcom.

– analiza megatrendów globalnych i europejskich, które mają wpływ na rozwój Polski. Dotyczą one: gospodarki, przyspieszenia technologicznego, demografii, zmian klimatycznych i środowiskowych, reorganizacji przestrzeni czy transformacji globalnego porządku.

– cztery scenariusze rozwoju, które umożliwiają lepsze przygotowanie się na różne warianty przyszłości, w zależności od uwarunkowań zewnętrznych.

– lista wyzwań rozwojowych, która obejmuje m.in. transformację społeczną, rozwijanie nowoczesnej gospodarki opartej na innowacjach i środowiskowej transformacji, wzmacnianie bezpieczeństwa państwa oraz zrównoważone kształtowanie przestrzeni.

– kluczowe wnioski, które stanowią fundament dalszego programowania polityk publicznych na szczeblu krajowym i regionalnym.

Jak powstawała KRK 2050?

Koncepcja Rozwoju Kraju 2050 powstała we współpracy z szerokim gronem interesariuszy i ekspertów z różnych dziedzin. Prace nad dokumentem trwały od września 2021 do lipca 2025 r. Główne prace koncepcyjne były prowadzone przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej we współpracy z Instytutem Rozwoju Miast i Regionów oraz Instytutem Ochrony Środowiska – Państwowym Instytutem Badawczym.

W przygotowanie KRK 2050 zaangażowały się samorządy, środowisko akademickie, biznes, organizacje pozarządowe, resorty, a także obywatele podczas wysłuchań publicznych, debat, paneli eksperckich i warsztatów.

Dokument przeszedł pełny cykl konsultacji publicznych (ponad 800 uwag, głównie od samorządów) oraz uzgodnienia międzyresortowe. Jest pozytywnie zaopiniowany przez Komitet Koordynacyjny ds. Polityki Rozwoju, Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz Stały Komitet Rady Ministrów.

Cały dokument zostanie wkrótce opublikowany na stronie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, o czym resort ma poinformować w oddzielnym komunikacie.

