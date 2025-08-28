Polacy chcą dofinansowania. Duża popularność urządzenia

43,6 proc. Polaków wskazuje, że ten sam efekt ma wykorzystanie autogazu w samochodach osobowych, a 51,5 proc. Polaków chciałoby, aby kotły gazowe były nadal finansowane z programu "Czyste powietrze" (przy czym 6,9 proc. jest przeciwnego zdania). Polska Organizacja Gazu Płynnego (POGP) była wśród partnerów badania EKObarometr 2025.

Jesteśmy największym rynkiem autogazu w UE

"Polska jest największym autogazowym rynkiem w Unii Europejskiej. Pojazdy zasilane LPG stanowią ok. 13 proc. całego parku samochodowego. Już 18,5 proc. respondentów potwierdza, że miało okazję prowadzić taki samochód. W odpowiedzi na pytanie, czy bardziej prawdopodobne jest, że ich kolejny samochód będzie zasilany autogazem czy energią elektryczną, aż 33,4 proc. wskazuje LPG, a 16,9 proc. – elektryki. Największa skłonność do wyboru pojazdu na LPG występuje wśród ankietowanych w wieku 25-34 lat: w ich przypadku aż 42,2 proc. wskazuje tę opcję, a 14,4 proc. samochód elektryczny. U podstaw takiego wyniku leży całkowity koszt posiadania takiego pojazdu (TCO). W przypadku gazu płynnego jest on bardzo niski, co czyni samochód na autogaz dostępnym dla każdego Polaka" – powiedział dyrektor generalny POGP Bartosz Kwiatkowski, cytowany w komunikacie.

Polacy uważają, że autogaz jest łatwo dostępny na stacjach paliw w całej Polsce (61,8 proc., o 3,8 pkt proc. więcej w porównaniu do 2024 r.) oraz że władze powinny zapewnić jak najdłuższą powszechną dostępność gazu płynnego LPG (54,6 proc., +2,6 pkt proc.).

"43,6 proc. Polaków uważa, że używanie autogazu (gazu płynnego LPG) w samochodach przyczynia się do poprawy jakości powietrza i ograniczenia smogu, jednak wobec ubiegłego roku z 43,3 proc. do 48,5 proc. zwiększył się udział respondentów niepewnych co do wpływu autogazu na środowisko. Może być to efekt bardzo intensywnej promocji pojazdów elektrycznych oraz starzenia się zarejestrowanej w Polsce floty samochodowej" – czytamy dalej.

Prawie połowa (47,9 proc.) Polaków deklaruje, że korzystało kiedykolwiek z gazu płynnego, przy czym wśród mieszkańców terenów wiejskich takich wskazań jest 50,5 proc. Gaz płynny najpopularniejszy jest wśród ludzi młodszych – korzysta z niego 52,1 proc. osób w grupie wiekowej 25-44 lata. Starsi respondenci częściej korzystają z paliw stałych.

Dofinansowanie do kotłów gazowych. Sondaż nie pozostawia złudzeń

Jak zauważono w materiale, "wielkim rozczarowaniem" dla Polaków było wyłączenie kotłów gazowych z programu "Czyste powietrze". 51,5 proc. respondentów uważa, że kotły gazowe powinny być nadal dofinansowywane ze środków publicznych – na wsiach takich wskazań jest jeszcze więcej – 54,3 proc. Tylko 6,9 proc. Polaków popiera wycofanie wsparcia finansowego dla kotłów gazowych, podkreślono.

47,6 proc. spośród użytkowników gazu płynnego wykorzystuje go do przygotowania posiłków. Na terenach wiejskich takich osób jest 56,2 proc., najwięcej – w grupie wiekowej 55-64 lata. Do ogrzewania domu z LPG korzysta 13,5 proc. użytkowników tego paliwa, przy czym na wsiach jest takich osób 15,6 proc. W tym zastosowaniu z gazu płynnego korzystają najchętniej ludzie młodzi – w grupie wiekowej 16-34 jest ich 18,7 proc., co wynika z uwarunkowań ekonomicznych przy jednocześnie wysokiej świadomości ekologicznej.

Ponadto 52,3 proc. Polaków utrzymuje, że LPG to dobre rozwiązanie grzewcze dla obszarów, gdzie nie ma dostępu do gazociągów ani ogrzewania z sieci miejskiej, a 52,7 proc. – że wymiana kotłów węglowych na kotły zasilane gazem LPG przyczynia się do poprawy jakości powietrza i ograniczenia smogu. Wobec ubiegłego roku liczba wskazań pozytywnych wzrosła, zakończono.

EKObarometr to cykl badań poświęcony analizie aktualnych postaw i nastrojów polskich konsumentów wobec szeroko pojętej ekologii obecnej w różnych sferach codziennego życia. Realizowany jest przez agencję SW Research nieprzerwanie od I kwartału 2020 roku. Badanie EKObarometr – VII edycja przeprowadzono w dniach 5-14 maja 2025 techniką CAWI przez instytut badawczy SW Research na reprezentatywnej próbie 1 502 Polaków w wieku 16-80 lat.

