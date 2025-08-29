Odszkodowania Skarbu Państwa za aferę Amber Gold. Jest decyzja sądu

Tym samym państwo nie poniesie odpowiedzialności finansowej za skutki upadku głośnej piramidy finansowej. – Na uwzględnienie zasługuje w pełni apelacja strony pozwanej, to jest Skarbu Państwa – powiedziała sędzia Katarzyna Kisiel, uzasadniając decyzję sądu. Dodała, że wcześniejsze orzeczenie sądu okręgowego było błędne i "nie odpowiada prawu".

200 osób straciło oszczędności życia

Pozew grupowy obejmował blisko 200 osób, które straciły oszczędności w Amber Gold, a łączna wartość roszczeń wraz z odsetkami sięgała co najmniej 25 mln zł. Wyrok pierwszej instancji uzasadniano opieszałością organów państwa w reakcji na działania spółki. – Utrzymanie wyroku I instancji mogłoby stanowić zachętę do lokowania środków bez badania wiarygodności podmiotów – argumentowali pełnomocnicy Skarbu Państwa. Sąd Apelacyjny przyznał im rację.

Historia Amber Gold sięga 2009 roku, gdy spółka zaczęła oferować wysokie oprocentowanie inwestycji w złoto i kruszce. Po ogłoszeniu likwidacji w 2012 roku tysiące Polaków straciło łącznie ok. 851 mln zł. Za oszustwa odpowiedzialny jest były prezes spółki Marcin P. oraz jego żona, skazani przez sądy na wieloletnie kary więzienia.

Dziesięć lat czekania

Pozew grupowy został złożony przez blisko 200 poszkodowanych klientów piramidy finansowej Amber Gold, którzy domagali się od Skarbu Państwa odszkodowań za opieszałość prokuratury i innych instytucji państwowych w reagowaniu na sygnały o nieprawidłowościach w działalności spółki. Kluczowe znaczenie miało zawiadomienie Komisji Nadzoru Finansowego, które – według sądu I instancji – zostało zignorowane przez organy ścigania.

W 2022 roku Sąd Okręgowy w Warszawie uznał, że Skarb Państwa ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez bezczynność prokuratury. Zasądzono wówczas odszkodowania na łączną kwotę ponad 20 milionów złotych – obecnie, z odsetkami, suma ta przekracza już 25 milionów złotych. Decyzja Sądu Apelacyjnego oznacza, że państwo nie wypłaci odszkodowań, a odpowiedzialność finansowa pozostaje wyłącznie po stronie osób bezpośrednio zarządzających Amber Gold.

Czytaj też:

Ekspresowy awans syna Tuska