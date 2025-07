Czy państwo zapłaci za Amber Gold? Sąd znów odroczył ogłoszenie wyroku

Nowy termin wyznaczono na 29 sierpnia. Powodem decyzji sądu jest – jak poinformowała przewodnicząca składu sędzia Katarzyna Kisiel – rozległość materiału dowodowego i złożony charakter sprawy.

Dziesięć lat czekania

Pozew grupowy został złożony przez blisko 200 poszkodowanych klientów piramidy finansowej Amber Gold, którzy domagają się od Skarbu Państwa odszkodowań za opieszałość prokuratury i innych instytucji państwowych w reagowaniu na sygnały o nieprawidłowościach w działalności spółki. Kluczowe znaczenie ma tutaj zawiadomienie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), które – według sądu I instancji – zostało zignorowane przez organy ścigania.

W 2022 roku Sąd Okręgowy w Warszawie uznał, że Skarb Państwa ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez bezczynność prokuratury. Zasądzono wówczas odszkodowania na łączną kwotę ponad 20 milionów złotych – obecnie, z odsetkami, suma ta przekracza już 25 milionów złotych.

Kolejne odroczenie

Na wyrok apelacyjny poszkodowani czekają od czerwca, kiedy to zakończył się proces odwoławczy. Pierwszy termin ogłoszenia orzeczenia wyznaczono na koniec lipca, ale został on przesunięty. Środowe odroczenie to już druga taka decyzja w tej sprawie. Obecni na sali poszkodowani nie kryli rozczarowania tempem postępowania. — Sprawa zaczęła się w 2015 roku. Na wyrok sądu I instancji czekaliśmy siedem lat, a apelacja trwa już prawie trzy kolejne. Mimo wszystko mamy nadzieję, że Sąd Apelacyjny podtrzyma wcześniejszy wyrok i uzna, że zaniechanie prokuratury było bezprawne – komentuje adwokat Tomasz Ludwik Krawczyk, reprezentujący grupę poszkodowanych.

Zdaniem prawników, postawienie zarzutów członkom zarządu Amber Gold na wcześniejszym etapie mogłoby doprowadzić do wcześniejszej upadłości spółki i uchronić wiele osób przed utratą oszczędności życia.

W tle setki milionów złotych

Amber Gold to jedna z największych afer finansowych w historii Polski. Firma, działająca w latach 2009–2012, kusiła klientów wysokim oprocentowaniem inwestycji w złoto – nawet do 16,5 proc. rocznie. Według ustaleń prokuratury, twórcy spółki – Marcin P. i Katarzyna P. – oszukali blisko 19 tysięcy klientów na łączną kwotę niemal 851 milionów złotych. Ze sprawą wiązany jest m.in. Michał Tusk, który był zatrudniony w powiązanych z Amber Gold liniach lotniczych OLT Express.

Od wyroku Sądu Okręgowego odwołała się zarówno Prokuratoria Generalna, reprezentująca Skarb Państwa, jak i pełnomocnicy grupy klientów – w zakresie częściowo oddalonych roszczeń. Ostateczne rozstrzygnięcie ma zapaść 29 sierpnia. Według mec. Krawczyka, jeśli Sąd Apelacyjny utrzyma w mocy wyrok I instancji, może to otworzyć drogę do kolejnych pozwów, ponieważ roszczenia – ze względu na podejrzenie przestępstwa – nie są jeszcze przedawnione.

