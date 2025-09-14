Polscy Buffettowie?

Tylko w tym roku indeks WIG20 wzrósł o około 30 proc., a w ciągu trzech lat nasza giełda urosła niemal dwuipółkrotnie. Na polskich akcjach kokosy zbili jednak w dużej mierze nie Kowalski i Nowak, lecz inwestorzy zagraniczni. Polscy inwestorzy indywidualni wciąż boją się bowiem lokować oszczędności na rynku kapitałowym.