Polscy Buffettowie?

GLOBALNE OCHŁODZENIE | Warszawska giełda biła w 2025 r. historyczne rekordy.
Tylko w tym roku indeks WIG20 wzrósł o około 30 proc., a w ciągu trzech lat nasza giełda urosła niemal dwuipółkrotnie. Na polskich akcjach kokosy zbili jednak w dużej mierze nie Kowalski i Nowak, lecz inwestorzy zagraniczni. Polscy inwestorzy indywidualni wciąż boją się bowiem lokować oszczędności na rynku kapitałowym.
Felieton został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
