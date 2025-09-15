Umowa Energi z Simensem. Niemiecki koncern zarobi w Polsce fortunę

"CCGT Grudziądz II zostanie przez generalnego wykonawcę zaprojektowany i wykonany jako jednostka jednowałowa: z jedną turbiną gazową, kotłem odzysknicowym, turbozespołem parowym kondensacyjnym i chłodnią wentylatorową mokrą. Projekt realizowany będzie w formule 'pod klucz', obejmującej realizację wszystkich prac, w tym m.in. zaprojektowanie, uzyskanie w imieniu zamawiającego wybranych decyzji administracyjnych, dostawy, roboty budowlane, montaż, szkolenie personelu, rozruch, ruch próbny, przekazanie bloku do eksploatacji oraz świadczenie usług gwarancyjnych w okresie następującym po oddaniu bloku do eksploatacji. Harmonogram realizacji budowy CCGT Grudziądz II przewiduje rozpoczęcie prac budowlanych jeszcze w 2025 roku, natomiast oddanie bloku do eksploatacji w 2029 roku" – czytamy w komunikacie.

Kontrakt na 17 lat

Wraz z ww. umową zawarta została pomiędzy Energą a Siemens Energy długoterminowa umowa na świadczenie usług serwisowych CCGT Grudziądz II (w terminie do maksymalnie 20 lat od daty przekazania elektrowni do eksploatacji), podano także.

W lipcu 2025 roku Energa zawarła z operatorem sieci przesyłowych 17-letni kontrakt w ramach rynku mocy z obowiązkiem mocowym dla CCGT Grudziądz II w wysokości 525,224 MW, z pierwszym rokiem dostaw przypadającym na 2029 rok. Łączne przewidywane przychody spółki z tytułu tego kontraktu w okresie jego obowiązywania mogą wynieść ok. 4,8 mld zł, przypomniano.

Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,34 GW. Spółka jest notowana na GPW. Od 2020 r. 90,92% akcji należy do grupy kapitałowej Orlen (co odpowiada 93,28% z ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu).

