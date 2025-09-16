Koniec wojny na Ukrainie za dwa, trzy miesiące? Sekretarz skarbu USA podał warunek

Prezydent USA Donald Trump napisał w sobotę na portalu Truth Social, że wystosował list do wszystkich państw NATO i "całego świata", w którym zadeklarował, że jest gotów nałożyć silne sankcje na Rosję, ale pod warunkiem, że wszystkie kraje Sojuszu przestaną kupować rosyjską ropę.

Trump stwierdził też, że nałożenie przez wszystkie pozostałe kraje NATO ceł na Chiny w wysokości od 50 do 100 proc. to kolejny czynnik, który pomoże zakończyć wojnę w Ukrainie. Zdaniem amerykańskiego prezydenta Chiny "mają silną kontrolę, a nawet wpływ na Rosję, a te potężne cła złamią tę zależność".

Bessent o zaostrzeniu sankcji wobec Rosji: USA nie pójdą naprzód bez Europy

Sekretarz Skarbu USA Scott Bessent, cytowany we wtorek przez agencję Reutera oświadczył, że administracja Trumpa nie nałoży dodatkowych ceł na towary chińskie, aby powstrzymać Pekin przed zakupem rosyjskiej ropy, chyba że kraje europejskie nałożą własne wysokie cła na Chiny i Indie.

Podkreślił, że Europa powinna odgrywać bardziej aktywną rolę w ograniczaniu dochodów Rosji ze sprzedaży ropy naftowej i w ten sposób pomóc w zakończeniu wojny na Ukrainie.

– Oczekujemy, że Europejczycy zrobią teraz to, co do nich należy, i nie pójdziemy naprzód bez nich – oświadczył Bessent. Skrytykował kraje Europy, które nadal kupują rosyjską ropę naftową lub produkty naftowe przetwarzane w Indiach z rosyjskich surowców, twierdząc, że pomagają finansować machinę wojenną Władimira Putina.

Kiedy skończy się wojna na Ukrainie? "Gwarantuję"

– Gwarantuję, że gdyby Europa nałożyła znaczne cła wtórne na nabywców rosyjskiej ropy, wojna skończyłaby się w ciągu 60 lub 90 dni – ocenił Bessent, wyjaśniając, że odcięłoby to Kreml od głównego źródła dochodów.

Jednocześnie zadeklarował, że USA są gotowe współpracować z krajami europejskimi w celu zaostrzenia sankcji wobec rosyjskich firm, w tym gigantów naftowych takich jak Rosnieft i Łukoil, a także rozważyć szersze wykorzystanie rosyjskich aktywów zamrożonych po inwazji Moskwy na Ukrainę w 2022 r.

